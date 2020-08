Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil HelloFresh SE:



HelloFresh (ISIN: DE000A161408, WKN: A16140, Ticker-Symbol: HFG) ist ein deutsches Unternehmen mit Sitz in Berlin. Es wurde im Jahr 2011 gegründet. HelloFresh bietet so genannte "Kochboxen" für Verbraucher an: Pakete mit vorbereiteten Zutaten und einem Rezept, die im Abonnement erhältlich sind. Hauptaktionär der börsennotierten Aktiengesellschaft ist das Beteiligungsunternehmen Rocket Internet. (11.08.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - HelloFresh-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der HelloFresh SE (ISIN: DE000A161408, WKN: A16140, Ticker-Symbol: HFG) unter die Lupe.Nach einer erneuten Anhebung der Prognose seien die Papiere von HelloFresh am Dienstag mit einem deutlichen Plus gestartet. Zuletzt habe das Papier aber leicht Federn lassen müssen. Am heutigen Dienstag habe der Kochboxenlieferant die endgültigen Zahlen für das vergangene Quartal vorgelegt. Hier sei der Gesellschaft ein neues Rekordergebnis gelungen.In den Monaten April bis Ende Juni habe HelloFresh rund 18,1 Millionen Bestellungen eingesammelt, mehr als doppelt so viele wie ein Jahr zuvor. Der Umsatz sei sogar um 123 Prozent auf 972 Millionen Euro gestiegen, wie das Unternehmen am Dienstag in Berlin mitgeteilt habe. Der um Sonderposten bereinigte Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (bereinigtes EBITDA) habe von gut 18 Millionen auf fast 154 Millionen Euro zugelegt.Unter dem Strich sei HelloFresh ein Nettogewinn von rund 116 Millionen Euro und damit der Sprung in die schwarzen Zahlen gelungen. Ein Jahr zuvor habe hier noch ein Verlust von knapp fünf Millionen Euro gestanden. Im ersten Halbjahr habe die Gesellschaft einen Überschuss von knapp 156 Millionen Euro nach einem Verlust von 51 Millionen im Vorjahreszeitraum erzielt."Unser Wachstum in den letzten Monaten war außergewöhnlich", so Vorstandschef Richter. "Wir sehen klare Anzeichen dafür, dass Kunden angefangen haben, neue Gewohnheiten zu entwickeln." So hätten die Besteller die Zahl ihrer wöchentlichen HelloFresh-Mahlzeiten erhöht, weil sie mehr Zeit zu Hause verbrächten. Neben dem Bestellverhalten sei auch die Treue der Kunden zum Unternehmen gestiegen.Die Aktie von HelloFresh notiere nach der zuletzt erneut starken Entwicklung mittlerweile nur noch knapp unter dem Allzeithoch von 53,35 Euro, das Anfang Juli markiert worden sei.Marion Schlegel von "Der Aktionär" empfiehlt, bei der Aktie von HelloFresh dabeizubleiben, die Position aber mit einem Stopp unterhalb des Julitiefs abzusichern. Ein Sprung über das bisherige Rekordhoch würde ein neues positives Signal für die Aktie bedeuten. (Analyse vom 11.08.2020)Mit Material von dpa-AFX