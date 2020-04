Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte: Aktien oder Derivate, die in diesem Artikel besprochen/ genannt werden, befinden sich im "Real-Depot" von DER AKTIONÄR.



Börsenplätze HelloFresh-Aktie:



XETRA-Aktienkurs HelloFresh-Aktie:

33,16 EUR +5,07% (21.04.2020, 15:53)



Tradegate-Aktienkurs HelloFresh-Aktie:

33,10 EUR +5,21% (21.04.2020, 16:07)



ISIN HelloFresh-Aktie:

DE000A161408



WKN HelloFresh-Aktie:

A16140



Ticker-Symbol HelloFresh-Aktie:

HFG



Kurzprofil HelloFresh SE:



HelloFresh (ISIN: DE000A161408, WKN: A16140, Ticker-Symbol: HFG) ist ein deutsches Unternehmen mit Sitz in Berlin. Es wurde im Jahr 2011 gegründet. HelloFresh bietet so genannte "Kochboxen" für Verbraucher an: Pakete mit vorbereiteten Zutaten und einem Rezept, die im Abonnement erhältlich sind. Hauptaktionär der börsennotierten Aktiengesellschaft ist das Beteiligungsunternehmen Rocket Internet. (21.04.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - HelloFresh-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Kochboxen-Anbieters HelloFresh SE (ISIN: DE000A161408, WKN: A16140, Ticker-Symbol: HFG) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.HelloFresh hätten am Dienstag im schwachen Marktumfeld mit 33,66 Euro einen neuen Höchststand erreicht. Die Papiere des Kochboxen-Herstellers und Profiteurs der Corona-Krise seien dabei zwischenzeitlich um mehr als 6% geklettert. Seit dem Rutsch im Zuge des Pandemie-Crashs bis auf 16,14 Euro Mitte März hätten sie sich mehr als verdoppeln können. Hierbei habe neben dem Shutdown und dem neuen Trend mehr zuhause zu kochen, auch der Wechsel aus dem Nebenwerteindex SDAX in den großen Bruder MDAX geholfen. Auch die meisten Experten würden die HelloFresh-Aktie mögen, auch wenn ihre Kursziele von bis zu 36 Euro keine ganz spektakulären Kurssprünge mehr erwarten lassen würden."Die Sicherheitsmaßnahmen in den USA und Europa dürften noch einige Wochen andauern", habe Analyst Christoph Bast vom Bankhaus Lampe geschrieben. Hinzu komme, dass viele Verbraucher ihre Urlaubsreisen stornieren dürften angesichts der Beschränkungen des globalen Reiseverkehrs. Das zweite Quartal dürfte für HelloFresh folglich stark ausfallen.Die Analysten von Mainfirst würden kurzfristig für den globalen Marktführer für Kochboxen dank des starken Wachstums und zunehmender Profitabilität kaum Rückschlagrisiken sehen. Mittelfristig dürfte der Wettbewerb auf dem Online-Nahrungsmittelmarkt aber deutlich zunehmen.HelloFresh liefere nicht nur Nahrungsmittel, sondern vereinfache mit den entsprechenden Rezepten den Leuten auch die Zubereitung und sorge so auch für Abwechslung. Zuletzt habe die Gesellschaft bereits eine Belebung der Nachfrage gemeldet. Am 5. Mai würden die geprüften Zahlen für das erste Quartal vorgelegt - inklusive Ausblick."Der Aktionär" spekuliert im neuen "Aktionär"-Depot auf steigende Kurse und hat im Real-Depot bereits vor einigen Wochen eine Trading-Position zu 19,96 Euro eröffnet, so Marion Schlegel. (Analyse vom 21.04.2020)Mit Material von dpa-AFX