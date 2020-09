Durch die Perspektive auf das organische Wachstum bleibt die HelloFresh-Aktie ein Kauf für den "Aktionär" (Ausgabe 14/2020). Anleger verfügen noch immer über einen deutlichen Zwischengewinn von rund 54 Prozent und bleiben investiert, so Adam Maliszewski. Neuinteressierte könnten mit einer Drittel-Strategie den Kauf wagen. (Analyse vom 11.09.2020)



Kurzprofil HelloFresh SE:



HelloFresh (ISIN: DE000A161408, WKN: A16140, Ticker-Symbol: HFG) ist ein deutsches Unternehmen mit Sitz in Berlin. Es wurde im Jahr 2011 gegründet. HelloFresh bietet so genannte "Kochboxen" für Verbraucher an: Pakete mit vorbereiteten Zutaten und einem Rezept, die im Abonnement erhältlich sind. Hauptaktionär der börsennotierten Aktiengesellschaft ist das Beteiligungsunternehmen Rocket Internet. (11.09.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - HelloFresh-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Adam Maliszewski vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Kochboxenversenders HelloFresh SE (ISIN: DE000A161408, WKN: A16140, Ticker-Symbol: HFG) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.HelloFresh starte erneut eine Wachstumsoffensive und plane durch seine amerikanische Tochter eine Millionen-Investition in den USA. Erste Erweiterungen seien sogar für das dritte Quartal des laufenden Jahres vorgesehen. Das Berliner Unternehmen erhoffe sich Synergien und deutlichen Zugewinn am nordamerikanischen Markt.Wie HelloFresh am Freitag auf Nachfrage des "Aktionär" bestätigt habe, solle mit einem neuen Produktions- und Verteilungszentrum in Irving, Dallas, das organische Wachstum angetrieben und die Marktstellung in Nordamerika aggressiv ausgebaut werden. Dort würden zukünftig auf fast 35.000 qm bis zu 1.200 neue Mitarbeiter tätig sein. Mit dem Vollbetrieb im Irving-Standort würden die Produktions- und Auslieferungskapazitäten in den USA um mehr als 30 Prozent wachsen. Man erhoffe sich, die Synergien mit Lieferanten und Arbeitskräften noch besser nutzen zu können.Das Unternehmen beschäftige bereits 450 Mitarbeiter im Großraum des Flughafen Dallas-Fort Worth. Eine weitere Anlage mit einer Fläche 19.500 qm werde im Laufe des dritten Quartals in Newnan, Bundesstaat Georgia, den Betrieb aufnehmen."Wir sind begeistert von den Möglichkeiten in der Dallas-Fort Worth-Region. Unser Investment in den Irving-Standort unterstreicht die erfolgreiche Arbeit am bestehenden Hub", habe Uwe Voss, Geschäftsführer bei HelloFresh US, gesagt.Die DZ BANK habe in einer Neu-Bewertung das Kursziel für die Aktie auf 48 Euro gesetzt und gehe von einem Umsatzsprung von rund 22 Prozent für 2021 aus. Den Gewinn je Aktie sehe die Bank bei 1,44 Euro (2021).Die Wachstumsstory bei HelloFresh sei voll intakt. Bemerkenswert wie die Berliner unter Corona-Bedingungen am straffen Ausbauplan in den USA festhalten und zur Umsetzung bringen würden.