HelloFresh (ISIN: DE000A161408, WKN: A16140, Ticker-Symbol: HFG) ist ein deutsches Unternehmen mit Sitz in Berlin. Es wurde im Jahr 2011 gegründet. HelloFresh bietet so genannte "Kochboxen" für Verbraucher an: Pakete mit vorbereiteten Zutaten und einem Rezept, die im Abonnement erhältlich sind. Hauptaktionär der börsennotierten Aktiengesellschaft ist das Beteiligungsunternehmen Rocket Internet.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - HelloFresh-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der HelloFresh SE (ISIN: DE000A161408, WKN: A16140, Ticker-Symbol: HFG) unter die Lupe.Mit einem Plus von etwas mehr als 260 Prozent seit Ende Januar 2020, also vor dem Ausbruch der Corona-Pandemie, sei das HelloFresh-Papier der größte Gewinner der Krise unter den deutschen Standardwerten. Kein anderes Papier aus dem DAX oder MDAX habe seitdem mehr zugelegt.Doch nach dem Anfang Juli erreichten Rekord von 89,10 Euro sei die Luft für das Papier in den letzten Wochen dünner geworden. Die Investoren würden auf Signale warten, ob das Unternehmen den Wachstumskurs fortsetzen könne - und dabei auch auf die Profitabilität achten. So hätten Anleger verschreckt auf das gesenkte Margenziel vor rund einer Woche reagiert, auch wenn die Umsatzprognose erhöht worden sei und die Eckdaten für das zweite Quartal die Wachstumsgeschichte untermauert hätten. Die 200-Tage-Linie habe aber erfolgreich verteidigt werden können.Doch der Schreck habe nicht allzu lange angehalten. Die detaillierten Zahlen zum ersten Halbjahr sowie die Analystenkonferenz hätten die Investoren beruhigt. Inzwischen sei die Kursdelle wieder mehr als ausgebügelt und das Papier liege mit gut 82 Euro wieder rund zehn Euro über dem zwischenzeitlichen Tief nach der gesenkten Margenprognose. Bis zum Rekordhoch würden aber noch fast zehn Prozent fehlen.Die Aktie von HelloFresh präsentiere sich zum Wochenstart leicht im Plus bei 82,44 Euro. Das Papier befinde sich auch im "Aktionär"-Depot. Hier habe "Der Aktionär" vor Kurzem Teilgewinne mitgenommen.Langfristig bleibt "Der Aktionär" aber optimistisch. Restposition weiter laufen lassen. rät Marion Schlegel. (Analyse vom 16.08.2021)Mit Material von dpa-AFX