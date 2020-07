Xetra-Aktienkurs HelloFresh-Aktie:

48,00 EUR -1,23% (15.07.2020, 17:35)



Tradegate-Aktienkurs HelloFresh-Aktie:

48,20 EUR -2,03% (15.07.2020, 21:46)



ISIN HelloFresh-Aktie:

DE000A161408



WKN HelloFresh-Aktie:

A16140



Ticker-Symbol HelloFresh-Aktie:

HFG



Kurzprofil HelloFresh SE:



HelloFresh (ISIN: DE000A161408, WKN: A16140, Ticker-Symbol: HFG) ist ein deutsches Unternehmen mit Sitz in Berlin. Es wurde im Jahr 2011 gegründet. HelloFresh bietet so genannte "Kochboxen" für Verbraucher an: Pakete mit vorbereiteten Zutaten und einem Rezept, die im Abonnement erhältlich sind. Hauptaktionär der börsennotierten Aktiengesellschaft ist das Beteiligungsunternehmen Rocket Internet. (15.07.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - HelloFresh-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im Interview mit "Der Aktionär TV" die Aktie des Kochboxen-Anbieters HelloFresh SE (ISIN: DE000A161408, WKN: A16140, Ticker-Symbol: HFG) unter die Lupe.Alles spreche dafür, dass HelloFresh auch langfristig viele in der Corona-Krise hinzugewonnenen Kunden an sich binden könne. Mit Blick auf die gerade nach oben revidierte Prognose könne man davon ausgehen, dass auch das dritte Quartal des Berliner Unternehmens stark sein werde. Die Wachstumsraten seien einfach beeindruckend. Die HelloFresh-Aktie sei kein Schnäppchen mehr, charttechnisch sehe es aber beim Papier nach wie vor sehr gut aus. Der Aufwärtstrend sei voll intakt. Die HelloFresh-Aktie sei schon etwas heißgelaufen, mutige Trader könnten aber mit einem engen Stopp noch schrittweise einen Einstieg wagen, so Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im Interview mit "Der Aktionär TV". (Analyse vom 14.07.2020)Das vollständige Interview mit Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV" können Sie HIER abrufen.Börsenplätze HelloFresh-Aktie: