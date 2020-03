Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte: Aktien oder Derivate, die in diesem Artikel besprochen/ genannt werden, befinden sich im "Real-Depot" von DER AKTIONÄR.



HelloFresh (ISIN: DE000A161408, WKN: A16140, Ticker-Symbol: HFG) ist ein deutsches Unternehmen mit Sitz in Berlin. Es wurde im Jahr 2011 gegründet. HelloFresh bietet so genannte "Kochboxen" für Verbraucher an: Pakete mit vorbereiteten Zutaten und einem Rezept, die im Abonnement erhältlich sind. Hauptaktionär der börsennotierten Aktiengesellschaft ist das Beteiligungsunternehmen Rocket Internet. (23.03.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - HelloFresh-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der HelloFresh SE (ISIN: DE000A161408, WKN: A16140, Ticker-Symbol: HFG) unter die Lupe.Der Kochboxenlieferant HelloFresh sei seit diesem Montag im MDAX vertreten. Er ersetze die Aktien von Dialog Semiconductor im Index der mittelgroßen Werte. Das britische Unternehmen Dialog Semiconductor sei zugleich auch aus dem TecDAX genommen worden, da nur Aktien von Unternehmen mit juristischem Sitz in der Europäischen Union Mitglied in der DAX-Familie sein könnten. Wegen des Austritts Großbritanniens aus der EU müsse der Chiphersteller daher die deutschen Indices verlassen.Im SDAX seien zugleich nun auch wieder Steinhoff und Adler Real Estate vertreten. SNP und Godewind Immobilien seien ebenfalls aufgenommen worden. Dafür hätten der UV-Technologie-Spezialist Dr. Hönle sowie SGL und Heidelberger Druckmaschinen ausscheiden müssen.Wichtig seien Index-Änderungen vor allem für Fonds, die Indices exakt nachbilden würden (ETF). Dort müsse dann entsprechend umgeschichtet und umgewichtet werden, was Einfluss auf die Aktienkurse haben könne.Die Lieferdienste für Nahrungsmittel dürften bei den Investoren nun vermehrt in den Fokus rücken. Die Gesellschaft habe das Zeug, zum Profiteuer der Corona-Krise zu werden. In den USA habe sich die Aktie von HelloFresh-Wettbewerber Blue Apron in wenigen Tagen vervielfacht. "Der Aktionär" könne sich gut vorstellen, dass auch bei HelloFresh noch einiges möglich sei.Anleger bleiben in jedem Fall an Bord, so Marion Schlegel. "Der Aktionär" spekuliert auch im Real-Depot auf steigende Kurse bei HelloFresh. (Analyse vom 23.03.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link