Kulmbach (www.aktiencheck.de) - HelloFresh-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Leon Müller vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Kochboxenversenders HelloFresh SE (ISIN: DE000A161408, WKN: A16140, Ticker-Symbol: HFG) unter die Lupe.Einmal mehr würden sich die Aktien von HelloFresh, Zalando, Home 24 und Westwing ganz oben in den Gewinnerlisten an den Börsen wieder finden. Window-Dressing sei dabei nur ein Grund für die starke Performance der deutschen E-Commerce-Titel. Ein anderer sorge bei vielen für Kopfzerbrechen, spiele den genannten aber zunehmend in die Karten.Sie würden als die großen Corona-Pandemie-Profiteure gelten: Unternehmen, die ihr Geld online machen würden. E-Commerce erlebe seit dem Ausbruch der Pandemie im Frühjahr 2020 ein starkes Wachstum. Die Aktien von Firmen wie HelloFresh (seit dem 31. März 2020 fester Bestandteil des AKTIONÄR-Depots und dort inzwischen mit mehr als 100 Prozent im Plus), Zalando und Home 24 haben binnen weniger Monate deutlich an Wert hinzugewonnen und ihre Benchmark weit hinter sich gelassen.Kurz vor dem Jahreswechsel würden die Kurse nochmals dynamischer steigen als ohnehin schon. Dabei spiele zum einen das Phänomen des Window Dressing eine Rolle. Fondsmanager und Vermögensverwalter würden Positionen in ihre Portfolios einbuchen, um ihren Kunden gegenüber darstellen zu können, die großen Gewinner des Jahres nicht verpasst zu haben. Ein anderer Grund: Marktteilnehmer würden eine Fortsetzung der Rallye auch im neuen Jahr erwarten.Je länger der Lockdown andauere, desto besser würden sich tendenziell die Geschäfte bei den genannten Unternehmen entwickeln. HelloFresh als Depot-Mitglied im AKTIONÄR-Depot bleibt dabei weiterhin einer der Favoriten der Redaktion, so Leon Müller von "Der Aktionär". (Analyse vom 29.12.2020)Mit Material von dpa-AFX