Kurzprofil HelloFresh SE:



HelloFresh (ISIN: DE000A161408, WKN: A16140, Ticker-Symbol: HFG) ist ein deutsches Unternehmen mit Sitz in Berlin. Es wurde im Jahr 2011 gegründet. HelloFresh bietet so genannte "Kochboxen" für Verbraucher an: Pakete mit vorbereiteten Zutaten und einem Rezept, die im Abonnement erhältlich sind. Hauptaktionär der börsennotierten Aktiengesellschaft ist das Beteiligungsunternehmen Rocket Internet. (14.10.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - HelloFresh-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Kochbox-Anbieters HelloFresh SE (ISIN: DE000A161408, WKN: A16140, Ticker-Symbol: HFG) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Im freundlichen Marktumfeld zähle der Kochboxenanbieter HelloFresh am Donnerstag zu den stärksten Werten im DAX. Die Aktie löse sich damit weiter von den jüngsten Korrekturtiefs und profitiere von der Ankündigung des Konzerns, nach Italien zu expandieren. Jefferies werte den Schritt positiv.Angesichts von 26 Millionen Haushalten sehe HelloFresh laut einer Mitteilung vom Donnerstag großes Potenzial im italienischen Markt. Deshalb wolle der DAX-Neuling dort einsteigen, nachdem im Sommer bereits die Expansion nach Norwegen erfolgt sei.Die Italien-Expansion widerspreche indes der bisherigen Strategie des Unternehmens, nur in Länder zu gehen, in denen Kunden bereits Erfahrungen mit Kochboxen gemacht hätten. Offen sei zudem weiterhin, wann HelloFresh in Japan starten werde. Auf der eigenen Internetseite suche der Konzern seit längerem nach Personal in dem ostasiatischen Land.Die Investmentbank Jefferies habe die Einstufung für HelloFresh nach dem angekündigten Italien-Einstieg auf "buy" mit einem Kursziel von 109 Euro belassen. Ein Unternehmen, das um jährlich mehr als 50 Prozent wachse, einen positiven Cashflow aufweise und über Barmittel in Höhe von einer Milliarde Euro in der Bilanz verfüge, sollte nach weiteren Möglichkeiten suchen, um hochrentierlich zu investieren, so Analyst Sebastian Patulea. Und dies sei nun der Fall.Anleger sollten nun vorerst abwarten, bis eine nachhaltige Bodenbildung gelungen ist, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 14.10.2021)Mit Material von dpa-AFX