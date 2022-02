Tradegate-Aktienkurs HelloFresh-Aktie:

50,02 EUR -1,26% (11.02.2022, 08:50)



XETRA-Aktienkurs HelloFresh-Aktie:

50,82 EUR -6,17% (10.02.2022, 17:39)



ISIN HelloFresh-Aktie:

DE000A161408



WKN HelloFresh-Aktie:

A16140



Ticker-Symbol HelloFresh-Aktie:

HFG



Kurzprofil HelloFresh SE:



HelloFresh (ISIN: DE000A161408, WKN: A16140, Ticker-Symbol: HFG) ist ein deutsches Unternehmen mit Sitz in Berlin. Es wurde im Jahr 2011 gegründet. HelloFresh bietet so genannte "Kochboxen" für Verbraucher an: Pakete mit vorbereiteten Zutaten und einem Rezept, die im Abonnement erhältlich sind. Hauptaktionär der börsennotierten Aktiengesellschaft ist das Beteiligungsunternehmen Rocket Internet. (11.02.2022/ac/a/d)



Paris (www.aktiencheck.de) - HelloFresh: Intakte Abwärtsbewegung - ChartanalyseDie HelloFresh-Aktie (ISIN: DE000A161408, WKN: A16140, Ticker-Symbol: HFG) attackierte noch Ende November 2021 ihr Allzeithoch bei 97,38 EUR, scheiterte aber daran, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Seitdem befinde sich der Wert in einer starken Abwärtsbewegung. Mit dem Fall unter 68,32 EUR sei ein größeres Doppeltop vollendet worden. Am 25. Januar habe sie in Tief bei 50,98 EUR erreicht und sich danach einige Tage auf 60,94 EUR erholt. Diese Erholung sei wieder abverkauft worden. Im Zuge der gestern veröffentlichten Zahlen von Delivery Hero sei die Aktie unter das Tief bei 50,98 EUR abgefallen und habe auch minimal darunter geschlossen.Das Chartbild der HelloFresh-Aktie mache einen bärischen Eindruck. Die Abwärtsbewegung sei intakt. Sie könnte noch einige Tage anhalten. Ein Rückfall auf den Aufwärtstrend seit Januar 2019 bei aktuell 38,22 EUR sei möglich. Eine Rückkehr über 50,98 EUR würde das Chartbild leicht aufhellen. Aber erst ein Ausbruch über 60,94 EUR wäre ein neues Kaufsignal. In diesem Fall könnte die Aktie in Richtung 72,84 EUR möglich. (Analyse vom 11.02.2022)Börsenplätze HelloFresh-Aktie: