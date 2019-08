XETRA-Aktienkurs HelloFresh-Aktie:

Kurzprofil HelloFresh SE:



HelloFresh (ISIN: DE000A161408, WKN: A16140, Ticker-Symbol: HFG) ist ein deutsches Unternehmen mit Sitz in Berlin. Es wurde im Jahr 2011 gegründet. HelloFresh bietet so genannte "Kochboxen" für Verbraucher an: Pakete mit vorbereiteten Zutaten und einem Rezept, die im Abonnement erhältlich sind. Hauptaktionär der börsennotierten Aktiengesellschaft ist das Beteiligungsunternehmen Rocket Internet. (29.08.2019/ac/a/nw)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - HelloFresh: Hohe Erwartungen übertroffen - AktienanalyseNach einer langen Durststrecke ist bei HelloFresh (ISIN: DE000A161408, WKN: A16140, Ticker-Symbol: HFG) endlich Land in Sicht - und zwar in Form von schwarzen Zahlen, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe.Der Kochboxenversender habe im zweiten Quartal zum ersten Mal überhaupt ein positives bereinigtes operatives Ergebnis (EBITDA) erzielt. Bei einem Umsatzanstieg um 37 Prozent auf 437 Mio. Euro seien beim EBITDA 4,1 Prozent, also 18,3 Mio. Euro, hängen geblieben. Damit nicht genug: Die Zahl der Bestellungen habe um mehr als ein Drittel auf 8,9 Mio. angezogen. Insgesamt habe der Kochboxenversender rund 2,4 Mio. aktive Kunden, etwa ein Drittel mehr als im Vorjahresquartal.Nach dem guten Verlauf des ersten Halbjahres rechne das Unternehmen nun damit, das obere Ende der bisherigen Jahresziele zu erreichen. Demnach solle der um Währungseffekte bereinigte Umsatz um etwa 28 bis 30 Prozent zulegen und die EBITDA-Marge zwischen minus eins bis plus eins Prozent landen. Zuvor sei von einem Umsatzwachstum von 25 bis 30 Prozent und einer bereinigten EBITDA-Marge von minus zwei bis plus ein Prozent die Rede gewesen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze HelloFresh-Aktie: