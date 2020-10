Börsenplätze HelloFresh-Aktie:



48,34 EUR -2,34% (23.10.2020, 09:26)



48,50 EUR -3,39% (23.10.2020, 09:38)



DE000A161408



A16140



HFG



Kurzprofil HelloFresh SE:



HelloFresh (ISIN: DE000A161408, WKN: A16140, Ticker-Symbol: HFG) ist ein deutsches Unternehmen mit Sitz in Berlin. Es wurde im Jahr 2011 gegründet. HelloFresh bietet so genannte "Kochboxen" für Verbraucher an: Pakete mit vorbereiteten Zutaten und einem Rezept, die im Abonnement erhältlich sind. Hauptaktionär der börsennotierten Aktiengesellschaft ist das Beteiligungsunternehmen Rocket Internet. (23.10.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - HelloFresh-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Kochboxenversenders HelloFresh SE (ISIN: DE000A161408, WKN: A16140, Ticker-Symbol: HFG) unter die Lupe.Nach einem starken Q3 habe HelloFresh vor zwei Wochen erneut seine Prognosen für das Gesamtjahr angehoben. Der MDAX-Titel sei zunächst auf ein Allzeithoch gesprungen, sei im Anschluss aber in den Konsolidierungsmodus gewechselt. Inzwischen hätten einige Analysten ihre Einschätzung überarbeitet.DER AKTIONÄR habe bereits mehrfach erklärt: Lieferdienste wie HelloFresh würden zu den wenigen Profiteuren der Coronakrise gehören. Die Gesellschaft liefere nicht nur Nahrungsmittel, sondern vereinfacht mit den entsprechenden Rezepten den Leuten auch die Zubereitung und sorge so auch für Abwechslung. Weitere Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie wie die Schließung von Restaurants oder Geschäften sowie Ausgangs- und Kontaktbeschränkungen könnten das Geschäft weiter ankurbeln.Die britische Investmentbank Barclays habe das Kursziel für die HelloFresh-Aktie nach den vorläufigen Quartalszahlen von 60 auf 62 Euro erhöht und das Rating auf "overweight" belassen. Die Schweizer Bank Credit Suisse ("outperform") sehe die HelloFresh-Aktie sogar erst bei 65 Euro (zuvor: 63 Euro) fair bewertet. Das Analysehaus Kepler Cheuvreux ("hold") zeige sich hingegen deutlich pessimistischer und komme auf ein Kursziel von nur 47 Euro.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link