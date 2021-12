XETRA-Aktienkurs HelloFresh-Aktie:

HelloFresh (ISIN: DE000A161408, WKN: A16140, Ticker-Symbol: HFG) ist ein deutsches Unternehmen mit Sitz in Berlin. Es wurde im Jahr 2011 gegründet. HelloFresh bietet so genannte "Kochboxen" für Verbraucher an: Pakete mit vorbereiteten Zutaten und einem Rezept, die im Abonnement erhältlich sind. Hauptaktionär der börsennotierten Aktiengesellschaft ist das Beteiligungsunternehmen Rocket Internet. (20.12.2021/ac/a/d)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - HelloFresh: Erster Erholungsversuch gescheitert - AktiennewsDie Aktie von HelloFresh (ISIN: DE000A161408, WKN: A16140, Ticker-Symbol: HFG) notiert am Montagmittag unverändert bei 69,08 Euro, nachdem der Versuch scheiterte, über die in der Vorwoche durchbrochene Zone bei 71,00 Euro zurückzukehren, so die Experten von XTB.Ende November habe der Kurs über 30% nachgegeben und sei am vergangenen Freitag auf den tiefsten Stand seit Mitte Mai gefallen. Der Verkaufsdruck habe zugenommen, nachdem die Käufer gleich zweimal an einem Ausbruch über das Allzeithoch gescheitert seien, das im August bei 97,38 Euro erreicht worden sei. Ohne eine nachhaltige Rückkehr über die 71er-Marke und ohne eine neue bullische Trendstruktur würden die Verkäufer ihren Vorteil behalten. (News vom 20.12.2021)