Börsenplätze HelloFresh-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs HelloFresh-Aktie:

90,04 EUR +4,26% (21.09.2021, 11:02)



XETRA-Aktienkurs HelloFresh-Aktie:

89,84 EUR +3,86% (21.09.2021, 10:49)



ISIN HelloFresh-Aktie:

DE000A161408



WKN HelloFresh-Aktie:

A16140



Ticker-Symbol HelloFresh-Aktie:

HFG



Kurzprofil HelloFresh SE:



HelloFresh (ISIN: DE000A161408, WKN: A16140, Ticker-Symbol: HFG) ist ein deutsches Unternehmen mit Sitz in Berlin. Es wurde im Jahr 2011 gegründet. HelloFresh bietet so genannte "Kochboxen" für Verbraucher an: Pakete mit vorbereiteten Zutaten und einem Rezept, die im Abonnement erhältlich sind. Hauptaktionär der börsennotierten Aktiengesellschaft ist das Beteiligungsunternehmen Rocket Internet. (21.09.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - HelloFresh-Aktienanalyse von Analyst Lars Lusebrink von Independent Research:Lars Lusebrink, Aktienanalyst von Independent Research, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des Kochboxenversenders HelloFresh SE (ISIN: DE000A161408, WKN: A16140, Ticker-Symbol: HFG) von 86 Euro auf 90 Euro.HelloFresh habe nach eigenen Angaben im Rahmen einer Kapitalerhöhung einen Anteil von rund 10% am führenden russischen Kochboxenversen der Chefmarket erworben. Im internationalen Maßstab sei Chefmarket aber noch klein (ca. 200 Mitarbeiter; ausgelieferte Mahlzeiten in Q2 2021: 0,9 Mio.; zum Vergleich HelloFresh: 254,1 Mio.). Das Investitionsvolumen liege nach Unternehmensangaben im einstelligen Mio. Euro-Bereich.Trotz dieses nur geringen Investments stelle der Einstieg in den russischen Markt aber aus geografischer Sicht einen Strategiewechsel dar. So betrete das DAX-Unternehmen damit erstmals einen "Emerging Market", der groß sei (adressierbares Kundenpotenzial laut HelloFresh: 50 Mio. Haushalte) und nur über eine geringe Marktpenetration verfüge. Bisher sei HelloFresh in 15 bereits entwickelten Märkten (Westeuropa (u.a. Deutschland, Niederlande, Großbritannien), Skandinavien, Australien, Kanada, Neuseeland) mit einem deutlichen Schwerpunkt auf den USA (Umsatzanteil H1 2021: 55%) vertreten (adressierbares Kundenpotenzial laut HelloFresh in den 15 Märkten: rund 140 Mio. Haushalte).Lusebrink werte die Expansion nach Russland angesichts des hohen Marktpotenzials grundsätzlich positiv, auch wenn er kurz- und mittelfristig noch keine signifikanten Impulse für die operative Entwicklung von HelloFresh daraus erwarte. Zunächst bleibe die hohe Abhängigkeit von der operativen Entwicklung in den USA bestehen. Der Analyst behalte seine Prognosen bei.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link