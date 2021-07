Tradegate-Aktienkurs HelloFresh-Aktie:

84,60 EUR +0,76% (13.07.2021, 14:25)



XETRA-Aktienkurs HelloFresh-Aktie:

84,76 EUR +0,57% (13.07.2021, 14:13)



ISIN HelloFresh-Aktie:

DE000A161408



WKN HelloFresh-Aktie:

A16140



Ticker-Symbol HelloFresh-Aktie:

HFG



Kurzprofil HelloFresh SE:



HelloFresh (ISIN: DE000A161408, WKN: A16140, Ticker-Symbol: HFG) ist ein deutsches Unternehmen mit Sitz in Berlin. Es wurde im Jahr 2011 gegründet. HelloFresh bietet so genannte "Kochboxen" für Verbraucher an: Pakete mit vorbereiteten Zutaten und einem Rezept, die im Abonnement erhältlich sind. Hauptaktionär der börsennotierten Aktiengesellschaft ist das Beteiligungsunternehmen Rocket Internet. (13.07.2021/ac/a/d)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - HelloFresh-Aktienanalyse von Analyst Lars Lusebrink von Independent Research:Lars Lusebrink, Aktienanalyst von Independent Research, nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Coverage für die Aktie des Kochboxenversenders HelloFresh SE (ISIN: DE000A161408, WKN: A16140, Ticker-Symbol: HFG) auf.Bei HelloFresh handle es sich um einen weltweit führenden Anbieter von Kochboxen. Zudem sei das Unternehmen nach Erachten des Analysten ein aussichtsreicher Kandidat für einen Aufstieg in den (erweiterten) DAX. HelloFresh zeichne sich durch ein imposantes Umsatzwachstum (CAGR 2017-2020: 104%) aus, ohne aber die Kostenseite aus dem Blick zu verlieren. So habe HelloFresh in 2020 die Gewinnzone erreichen können. Zur Absicherung des Wachstums setze HelloFresh v.a. auf den kontinuierlichen Ausbau des Produktangebots und die geografische Expansion, die HelloFresh durch den angekündigten Markteintritt (07.07.) in Norwegen fortgesetzt habe. Darüber hinaus sei HelloFresh durch die Übernahme des US-Unternehmens Factor75 in den Markt für vorgekochte Gerichte eingestiegen. Regionaler Schwerpunkt der Geschäftsaktivitäten seien die USA, wo rund die Hälfte des Umsatzes erzielt werde.Das Geschäftsmodell von HelloFresh profitiere deutlich von der Covid-19-Pandemie und dem dadurch verstärkten Trend zum Home Office. Mit der Entspannung der Pandemiesituation, v.a. in den USA, erwarte Lusebrink aber wieder ein Nachlassen der Nutzung des Home Office und damit auch eine Normalisierung der Wachstumsdynamik bei der Nachfrage nach Kochboxen. Der Analyst prognostiziere für 2021e erstmals ein EPS von 2,14 Euro und für 2022e von 2,50 Euro.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze HelloFresh-Aktie: