Mit Material von dpa-AFX



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte: Aktien oder Derivate, die in diesem Artikel besprochen/ genannt werden, befinden sich im "Real-Depot" von DER AKTIONÄR.



Börsenplätze HelloFresh-Aktie:



Xetra-Aktienkurs HelloFresh-Aktie:

30,15 EUR +11,46% (31.03.2020, 11:16)



Tradegate-Aktienkurs HelloFresh-Aktie:

30,20 EUR +2,37% (31.03.2020, 11:32)



ISIN HelloFresh-Aktie:

DE000A161408



WKN HelloFresh-Aktie:

A16140



Ticker-Symbol HelloFresh-Aktie:

HFG



Kurzprofil HelloFresh SE:



HelloFresh (ISIN: DE000A161408, WKN: A16140, Ticker-Symbol: HFG) ist ein deutsches Unternehmen mit Sitz in Berlin. Es wurde im Jahr 2011 gegründet. HelloFresh bietet so genannte "Kochboxen" für Verbraucher an: Pakete mit vorbereiteten Zutaten und einem Rezept, die im Abonnement erhältlich sind. Hauptaktionär der börsennotierten Aktiengesellschaft ist das Beteiligungsunternehmen Rocket Internet. (31.03.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - HelloFresh-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Kochboxen-Anbieters HelloFresh SE (ISIN: DE000A161408, WKN: A16140, Ticker-Symbol: HFG) unter die Lupe.Der Kochboxenlieferant HelloFresh zementiere seinen Ruf als einer der Gewinner der Corona-Krise. Im ersten Quartal dürften sowohl der Umsatz als auch der Betriebsgewinn über den Markterwartungen liegen, habe der Konzern am Mittwoch nach Börsenschluss in Berlin mitgeteilt. Die seit kurzem im MDAX notierte Aktie sei am Dienstag auf ein Rekordhoch gestiegen.HelloFresh erwarte im ersten Quartal einen Umsatz zwischen 685 Millionen Euro und 710 Millionen Euro, zwei Drittel mehr als ein Jahr zuvor. Der bereinigte Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (bereinigtes EBITDA) werde bei 55 Millionen Euro bis 75 Millionen erwartet, ein Jahr zuvor habe hier noch ein Minus von 26 Millionen Euro gestanden. Die Bekanntgabe der genauen Zahlen sei für den 5. Mai geplant.Die durch die Covid-19 Pandemie hervorgerufenen Unsicherheiten und die sich daraus ergebenden Auswirkungen auf das Geschäftsjahr 2020 seien aktuell nicht zuverlässig quantifizierbar. Daher werde die zuletzt veröffentlichte Prognose für das Geschäftsjahr 2020 nicht geändert.Der Umsatz solle demnach 2020 zwar nicht mehr so stark wie noch im vergangenen Jahr zulegen, aber währungsbereinigt immer noch um 22 bis 27 Prozent wachsen. Dabei solle die Marge auf Basis des um Sondereffekte bereinigten Gewinns vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen auf 4,0 bis 5,5 (2019: 2,6) Prozent steigen.HelloFresh gehöre am Aktienmarkt zu den wenigen Gewinnern der vergangenen Wochen. Seit dem Start des Corona-Crashs am 24. Februar sei der Kurs der Aktie um rund 30 Prozent gestiegen und habe damit den Höhenflug fortgesetzt. In den vergangenen zwölf Monaten summiere sich das Plus auf 280 Prozent.Das Unternehmen sei an der Börse derzeit etwas mehr als fünf Milliarden Euro wert und damit mehr als zum Beispiel die im DAX notierte Lufthansa, deren Marktkapitalisierung im Corona-Crash bisher um rund 40 Prozent auf 4,2 Milliarden Euro gefallen sei.Mit dem Sprung über die 28-Euro-Marke sei auch die charttechnische Ampel auf Grün gesprungen."Der Aktionär" spekuliert im Real-Depot auf steigende Kurse und hat dazu bereits vor einigen Tagen eine Trading-Position zu 19,96 Euro eröffnet, so Marion Schlegel. (Analyse vom 31.03.2020)