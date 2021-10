Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze HelloFresh-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs HelloFresh-Aktie:

81,94 EUR -1,84% (19.10.2021, 13:19)



XETRA-Aktienkurs HelloFresh-Aktie:

82,26 EUR -0,27% (19.10.2021, 13:05)



ISIN HelloFresh-Aktie:

DE000A161408



WKN HelloFresh-Aktie:

A16140



Ticker-Symbol HelloFresh-Aktie:

HFG



Kurzprofil HelloFresh SE:



HelloFresh (ISIN: DE000A161408, WKN: A16140, Ticker-Symbol: HFG) ist ein deutsches Unternehmen mit Sitz in Berlin. Es wurde im Jahr 2011 gegründet. HelloFresh bietet so genannte "Kochboxen" für Verbraucher an: Pakete mit vorbereiteten Zutaten und einem Rezept, die im Abonnement erhältlich sind. Hauptaktionär der börsennotierten Aktiengesellschaft ist das Beteiligungsunternehmen Rocket Internet. (19.10.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - HelloFresh-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel von "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Kochbox-Anbieters HelloFresh SE (ISIN: DE000A161408, WKN: A16140, Ticker-Symbol: HFG) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktie von HelloFresh habe seit ihrem Hoch im August bei 97,38 Euro zuletzt deutlich korrigiert. Bis auf 73,66 Euro sei es nach unten gegangen, bevor die Aktie wieder den Weg nach oben eingeschlagen habe. Dabei habe das Papier die wichtige 200-Tage-Linie schnell wieder zurückerobern können. Nun gelte es, die 90-Tage-Linie zu überwinden. Die Analysten würden sich allerdings uneins zeigen, ob dies gelingen werde.Besonders pessimistisch präsentiere sich das US-Analysehaus Bernstein Research. Es habe die Einstufung für HelloFresh auf "underperform" mit einem Kursziel von 51,50 Euro belassen. Gegen die Aktie des Online-Lieferdienstes spreche unter anderem die mangelnde Preissetzungsmacht in einem inflationären Umfeld, habe Analyst William Woods in einer am Dienstag vorliegenden Studie geschrieben. Zudem belaste die Kostenentwicklung in der Logistik.Etwas optimistischer zeige sich die US-Bank J.P. Morgan. Sie habe das Kursziel für HelloFresh von 82 auf 85 Euro angehoben und die Einstufung auf "neutral" belassen. Analyst Marcus Diebel habe in einer am Montag vorliegenden Studie sein Bewertungsmodell für die Aktien europäischer Medien- und Internetkonzerne überarbeitet. Die Kursziele bezögen sich nun auf einen Zeitraum von 18 bis 24 Monaten. Zudem habe der Experte auch jüngste Unternehmensresultate berücksichtigt."Der Aktionär" bleibe für seinen Musterdepot-Wert optimistisch. Ein neues positives Signal würde allerdings erst der Sprung über die 38- und 90-Tage-Linien bringen, so Marion Schlegel von "Der Aktionär" zur HelloFresh-Aktie. (Analyse vom 19.10.2021)(Mit Material von dpa-AFX)Hinweis auf Interessenkonflikte gemäß § 85 WpHG: Aktien von HelloFresh befinden sich im AKTIONÄR-Depot.