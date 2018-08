XETRA-Aktienkurs HelloFresh-Aktie:

14,53 EUR -0,48% (02.08.2018, 10:56)



Tradegate-Aktienkurs HelloFresh-Aktie:

14,52 EUR +0,14% (02.08.2018, 11:08)



ISIN HelloFresh-Aktie:

DE000A161408



WKN HelloFresh-Aktie:

A16140



Ticker-Symbol HelloFresh-Aktie:

HFG



Kurzprofil HelloFresh SE:



HelloFresh (ISIN: DE000A161408, WKN: A16140, Ticker-Symbol: HFG) ist ein deutsches Unternehmen mit Sitz in Berlin. Es wurde im Jahr 2011 gegründet. HelloFresh bietet so genannte "Kochboxen" für Verbraucher an: Pakete mit vorbereiteten Zutaten und einem Rezept, die im Abonnement erhältlich sind. Hauptaktionär der börsennotierten Aktiengesellschaft ist das Beteiligungsunternehmen Rocket Internet. (02.08.2018/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - HelloFresh: Achtung! Neue Verkäufe drohen - AktienanalyseIm April war die Aufregung bei den Aktionären von HelloFresh (ISIN: DE000A161408, WKN: A16140, Ticker-Symbol: HFG) groß, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Die Mutter Rocket Internet habe angekündigt, 12,2 Mio. Aktien des Kochboxenversenders verkaufen zu wollen. Zudem sollte die Platzierung noch vor Ende der anlässlich des IPOs im November 2017 vereinbarten Lock-up-Frist stattfinden. Entsprechend habe Rocket deutliche Preisabschläge hinnehmen müssen: Die Aktien seien an institutionelle Anleger zu je 12,30 Euro verkauft worden - ein Abschlag von acht Prozent zum Schlusskurs vor der Ankündigung. Kurz darauf habe sich auch der Startup-Investor Phenomenon Ventures von seinem verbliebenen 7,3-prozentigen Anteil getrennt. Auch hier habe der Preis mit 11,00 Euro neun Prozent unter dem letzten Kurs gelegen.Inzwischen habe sich die HelloFresh-Aktie gut von den Platzierungen erholt und sei jüngst sogar auf ein Allzeithoch bei fast 15 Euro geklettert - vielleicht ein guter Zeitpunkt für neue Verkäufe. Hintergrund: Am 30. Juli sei die Lock-up-Frist für den bei Rocket verbliebenen Anteil von 36,1 Prozent an HelloFresh ausgelaufen. Da neue Verkäufe drohen, könnte es Sinn machen, von der Long- auf die Short-Seite zu wechseln, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 30/2018)Börsenplätze HelloFresh-Aktie: