Im ersten Halbjahr habe sich ein Großteil der Heliad-Beteiligungen in einem schwachen Gesamtmarktumfeld negativ entwickelt. Für das zweite Halbjahr erwarte der Analyst insbesondere bei Heliads Kernbeteiligung, der FinTech Group, eine positive Entwicklung. Die gestern veröffentlichten H1-Zahlen sowie die Ankündigung zum JV mit der Österreichischen Post dürften dafür die Basis gelegt haben.



Henrik Markmann, Aktienanalyst der Montega AG, bestätigt nach Anpassung seines Bewertungsmodells seine Kaufempfehlung für die Heliad Equity Partners-Aktie mit einem leicht reduzierten Kursziel von 11,00 Euro (zuvor: 11,10 Euro). (Analyse vom 13.09.2018)



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze Heliad Equity Partners-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Heliad Equity Partners-Aktie:

7,44 EUR +3,62% (13.09.2018, 17:17)



ISIN Heliad Equity Partners-Aktie:

DE000A0L1NN5



WKN Heliad Equity Partners-Aktie:

A0L1NN



Ticker-Symbol Heliad Equity Partners-Aktie:

HPBK



Kurzprofil Heliad Equity Partners GmbH & Co. KGaA:



Die Heliad (ISIN: DE000A0L1NN5, WKN: A0L1NN, Ticker-Symbol: HPBK) ist eine börsengelistete Beteiligungsgesellschaft, die sich auf junge und wachstumsstarke nicht- börsennotierte und börsennotierte Unternehmen (private and listed equity) im deutschsprachigen Raum fokussiert.



Durch ihre "Evergreen"-Struktur kann die Heliad laufzeitungebunden agieren und Unternehmer auf ihrem Weg flexibel, individuell und ausdauernd auf jeder Wachstumsstufe unterstützen. In Kombination mit einem aktiven, "hands-on" Investmentansatz ist die Heliad so in der Lage, deutliche Überrenditen im Verhältnis zu anderen Beteiligungsgesellschaften und Aktienfonds für ihre Aktionäre zu erzielen. Mit der Heliad-Aktie profitieren private und institutionelle Investoren somit mittels eines täglich liquiden Dividendentitels von den Chancen eines diversifizierten Portfolios der interessantesten disruptiven Wachstumsunternehmen im deutschsprachigen Raum. Informationen zu Heliad finden Sie unter www.heliad.com. (13.09.2018/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Hamburg (www.aktiencheck.de) - Heliad Equity Partners-Aktienanalyse von Aktienanalyst Henrik Markmann von der Montega AG:Henrik Markmann, Aktienanalyst der Montega AG, empfiehlt in seiner aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Heliad Equity Partners GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE000A0L1NN5, WKN: A0L1NN, Ticker-Symbol: HPBK) weiterhin zu kaufen.Wir haben am Dienstag in Frankfurt Heliads Kernbeteiligung, die FinTech Group, besucht und dort an der Analystenpräsentation im Rahmen der Veröffentlichung des H1-Berichts teilgenommen, so Henrik Markmann, Analyst der Montega AG. Am Vortag sei bereits ein Joint Venture (JV) der Fintech Group mit der Österreichischen Post bekannt gegeben worden.Die Erlöse der FinTech Group seien im ersten Halbjahr deutlich um 18% auf 58,5 Mio. Euro angestiegen. Trotz eines Einmalaufwands für das Joint Venture-Projekt mit der Österreichischen Post habe die Gesellschaft die überproportionale Ergebnissteigerung des Vorjahres fortgesetzt. Das EBITDA habe sich um rund 42% auf 18,4 Mio. Euro erhöht. Zurückzuführen sei dies auf eine sehr erfreuliche Entwicklung im B2C-Bereich, zu dem der Online Broker flatex gehöre (Neukundenzahl +17%, Transaktionsanzahl +20%). Hieraus habe das Segment Financial Services ein Umsatzwachstum von 26,3% auf 52,3 Mio. Euro (rd. 90% vom Konzernumsatz) sowie einen signifikant überproportionalen Ergebniszuwachs von 60,6% auf 15,1 Mio. Euro erzielt. Die Gesamtjahresziele seien vor dem Hintergrund der guten Entwicklung in H1 sowie des saisonal bedingt stärkeren zweiten Halbjahres bekräftigt worden (Umsatz: über 120 Mio. Euro, EBITDA: 40 Mio. Euro, JÜ: 24 Mio. Euro).Neben den H1-Zahlen habe die FinTech Group auch ein 50/50-JV mit der Österreichischen Post zur Erbringung von Bankdienstleistungen angekündigt. Die Österreichische Post werde dem JV die Nutzung ihres Filial- und Vertriebsnetzes (433 Post-Filialen und 1.351 Post-Partner) ermöglichen und beteilige sich im Rahmen einer Kapitalerhöhung unter Ausschluss des Bezugsrechts mit rund 7% als strategischer Investor an der FinTech Group (Bezugspreis 28,55 Euro je Aktie). Diese wiederum steuere die österreichische Niederlassung der FinTech Group Bank AG inklusive der rund 30.000 Kunden der österreichischen Marke flatex bei.Darüber hinaus sei ein IT-Kooperationsvertrag geschlossen worden, der Bank-IT-Dienstleistungen für die JV-Gesellschaft umfasse. Dieser weise eine Laufzeit von zehn Jahren sowie einen Gesamtumsatz von mehr als 100 Mio. Euro für die FinTech Group auf. Markmann gehe davon aus, dass die Erlöse weitestgehend linear verteilt realisiert würden, sodass ab 2019 mit einem zusätzlichen Umsatzbeitrag i.H.v. rund 10 Mio. Euro zu rechnen sei. Ergebnisseitig erwarte der Analyst eine EBITDA-Marge von 10 bis 15%. Allerdings dürfte das JV laut dem Vorstand der FinTech Group erst nach ca. drei Jahren profitabel werden, sodass das Ergebnis kurzfristig belastet werde.In den ersten sechs Monaten des laufenden Jahres habe sich aufgrund der schwachen Gesamtmarktentwicklung der Wertansatz einiger börsennotierter Beteiligungen (MagForce, Sleepz, elumeo und FinTech Group) negativ entwickelt. Ein positiver Verlauf sei hingegen bei Max21 (+6,1%) sowie DEAG (+18,0%) zu sehen. Dennoch dürfte das Periodenergebnis für H1 entsprechend schwächer ausfallen. Allerdings sollte dies in der zuletzt deutlich negativen Kursentwicklung der Heliad-Aktie bereits eingepreist sein (YTD: -28,6%).Für das zweite Halbjahr erwarte der Analyst insbesondere durch eine positive Entwicklung der FinTech Group-Aktie eine Aufhellung des Newsflows. Darüber hinaus sei laut Management die Dealpipeline weiterhin gut gefüllt. Allerdings dürfte der Fokus in H2 insbesondere auf der Weiterentwicklung von Sleepz liegen. Der Anbieter von Produkten im Bereich Schlafwelten benötige zur weiteren Wachstumsfinanzierung zusätzliches Kapital. Der Analyst gehe daher davon aus, dass derzeit einige Ressourcen bei Heliad für die laufende Wandelanleiheplatzierung aufgebracht würden.Der Analyst habe die Bewertungsansätze der börsennotierten Beteiligungen aktualisiert. Dabei hätten die Wertzuwächse bei DEAG und Max21 die schwächere Entwicklung bei Sleepz, MagForce und elumeo nicht kompensieren können. Der faire Wert von Heliads Kernbeteiligung liege auf Basis der Peergroup-Analyse des Analysten unverändert bei 38,10 Euro je Aktie (Konsens: 39,34 Euro), woraus ein Potenzialwert i.H.v. 96,3 Mio. Euro resultiere. Da nach wie vor keine öffentlichen Informationen bzgl. der genauen Beteiligungsquote an der cyan AG vorliegen würden, habe der Analyst diese in seinem Bewertungsmodell noch nicht berücksichtigt. Allerdings rechne er mit genaueren Angaben zum aktuellen Stand der Beteiligungsquoten im H1-Bericht Ende September.