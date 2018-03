Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze Heliad Equity Partners-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Heliad Equity Partners-Aktie:

8,30 EUR +0,24% (29.03.2018, 12:43)



ISIN Heliad Equity Partners-Aktie:

DE000A0L1NN5



WKN Heliad Equity Partners-Aktie:

A0L1NN



Ticker-Symbol Heliad Equity Partners-Aktie:

HPBK



Kurzprofil Heliad Equity Partners GmbH & Co. KGaA:



Die Heliad (ISIN: DE000A0L1NN5, WKN: A0L1NN, Ticker-Symbol: HPBK) ist eine börsengelistete Beteiligungsgesellschaft, die sich auf junge und wachstumsstarke nicht- börsennotierte und börsennotierte Unternehmen (private and listed equity) im deutschsprachigen Raum fokussiert.



Durch ihre "Evergreen"-Struktur kann die Heliad laufzeitungebunden agieren und Unternehmer auf ihrem Weg flexibel, individuell und ausdauernd auf jeder Wachstumsstufe unterstützen. In Kombination mit einem aktiven, "hands-on" Investmentansatz ist die Heliad so in der Lage, deutliche Überrenditen im Verhältnis zu anderen Beteiligungsgesellschaften und Aktienfonds für ihre Aktionäre zu erzielen. Mit der Heliad-Aktie profitieren private und institutionelle Investoren somit mittels eines täglich liquiden Dividendentitels von den Chancen eines diversifizierten Portfolios der interessantesten disruptiven Wachstumsunternehmen im deutschsprachigen Raum. Informationen zu Heliad finden Sie unter www.heliad.com. (29.03.2018/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Hamburg (www.aktiencheck.de) - Heliad Equity Partners-Aktienanalyse von Aktienanalyst Henrik Markmann von der Montega AG:Henrik Markmann, Aktienanalyst der Montega AG, empfiehlt in seiner aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Heliad Equity Partners GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE000A0L1NN5, WKN: A0L1NN, Ticker-Symbol: HPBK) weiterhin zu kaufen.Heliad habe gestern den Geschäftsbericht 2017 veröffentlicht und damit die bereits Ende Februar berichteten vorläufigen Zahlen bestätigt. Das Periodenergebnis habe mit 39,1 Mio. Euro deutlich über Vorjahr (-21,9 Mio. Euro) gelegen und sei im Wesentlichen durch hohe Zuschreibungen auf die börsennotierten Anteile an der FinTech Group, MagForce und Elumeo geprägt. Laut Management würden jedoch auch die nicht-börsennotierten Beteiligungen operative Fortschritte aufweisen.Im abgelaufenen Geschäftsjahr habe der Aktienkurs der FinTech Group, als Kernbeteiligung mit einer Beteiligungsquote von derzeit rund 14%, um rund 124% zugelegt. Zurückzuführen sei dies nach Erachten des Analysten insbesondere auf die erfreuliche operative Entwicklung des zur FinTech Group gehörenden Onlinebrokers flatex. Dieser dürfte in 2017 den Marktanteil in Deutschland deutlich ausgebaut haben und damit einhergehend signifikant erhöhte Provisionserlöse generiert haben. Darüber hinaus habe auch die Beteiligung an MagForce (Beteiligungsquote: 3,4%) aufgrund eines Kursanstiegs von etwa 44% in 2017 zur positiven Entwicklung des Periodenergebnisses beigetragen.Heliad habe in 2017 einerseits Anteile an der FinTech Group, DEAG, MagForce und Max21 veräußert. Andererseits habe die Gesellschaft in vorhandenen Beteiligungen (wie z.B. Libify und Tiani) investiert und Neuinvestments in Sleepz, Elumeo, Urbanara und cyan (2018) durchgeführt. Heliad habe damit das Portfolio wie geplant weiter diversifiziert und in der Folge die Abhängigkeit vom Börsenkurs der FinTech Group reduziert.Für 2018 erwarte der Vorstand eine positive Entwicklung des NAV und der freien Liquidität. Die Bewertung des Analysten mit einem NAV je Aktie in Höhe von 13,44 Euro liege über dem zuletzt ausgewiesenen Wert (NAV zum 31.12.2017: 12,22 Euro je Aktie), die Erreichbarkeit hänge jedoch nicht unerheblich vom Verlauf weiterer Finanzierungsrunden sowie der Kapitalmarktentwicklung im Jahresverlauf ab.Insgesamt sehe Markmann Heliad gut aufgestellt, um die Ziele auch im laufenden Jahr zu erreichen. Neue Katalysatoren für die Aktie dürften im laufenden Jahr weitere Investments sowie Details zur cyan-Beteiligung sein.Nach Anpassung seines Bewertungsmodells bestätigt Henrik Markmann, Aktienanalyst der Montega AG, mit leicht reduziertem Kursziel von 10,70 Euro (zuvor: 11,50 Euro) seine Kaufempfehlung für die Heliad Equity Partners-Aktie.(Analyse vom 29.03.2018)