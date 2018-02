Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil Heliad Equity Partners GmbH & Co. KGaA:



Die Heliad (ISIN: DE000A0L1NN5, WKN: A0L1NN, Ticker-Symbol: HPBK) ist eine börsengelistete Beteiligungsgesellschaft, die sich auf junge und wachstumsstarke nicht- börsennotierte und börsennotierte Unternehmen (private and listed equity) im deutschsprachigen Raum fokussiert.



Durch ihre "Evergreen"-Struktur kann die Heliad laufzeitungebunden agieren und Unternehmer auf ihrem Weg flexibel, individuell und ausdauernd auf jeder Wachstumsstufe unterstützen. In Kombination mit einem aktiven, "hands-on" Investmentansatz ist die Heliad so in der Lage, deutliche Überrenditen im Verhältnis zu anderen Beteiligungsgesellschaften und Aktienfonds für ihre Aktionäre zu erzielen. Mit der Heliad-Aktie profitieren private und institutionelle Investoren somit mittels eines täglich liquiden Dividendentitels von den Chancen eines diversifizierten Portfolios der interessantesten disruptiven Wachstumsunternehmen im deutschsprachigen Raum. Informationen zu Heliad finden Sie unter www.heliad.com. (26.02.2018/ac/a/nw)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - Heliad Equity Partners-Aktienanalyse von Aktienanalyst Henrik Markmann von der Montega AG:Henrik Markmann, Aktienanalyst der Montega AG, empfiehlt in seiner aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Heliad Equity Partners GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE000A0L1NN5, WKN: A0L1NN, Ticker-Symbol: HPBK) weiterhin zu kaufen.Heliad habe jüngst vorläufige Zahlen zum abgelaufenen Geschäftsjahr berichtet und die Erweiterung des Portfolios im Bereich Internet und Technologie bekannt gegeben.Das Periodenergebnis habe sich gegenüber dem Vorjahr um 61,1 Mio. Euro auf 39,1 Mio. Euro deutlich verbessert. Zurückzuführen sei dies hauptsächlich auf eine sehr erfreuliche Entwicklung der börsennotierten Beteiligungen (FinTech Group AG und MagForce AG), wenngleich nach Angaben des Managements auch die nicht-börsennotierten Beteiligungen operative Fortschritte erzielt hätten. Der Aktienkurs der Heliad-Kernbeteiligung FinTech Group habe in 2017 signifikant um über 120% zugelegt. Darin spiegele sich die erfreuliche operative Entwicklung der FinTech Group wider. Markmann gehe davon aus, dass der zur FinTech Group gehörende Onlinebroker flatex im abgelaufenen Geschäftsjahr den Marktanteil in Deutschland weiter ausgebaut habe und durch die damit einhergehend höhere Transaktionszahl die Provisionserlöse weiter habe steigern können.In H2 habe Heliad in geringem Umfang Anteile an der FinTech Group AG veräußert (Beteiligungsquote: 14,4% nach zuvor ca. 16%), um zusätzliche Liquidität für aussichtsreiche Neuinvestments zu schaffen. Darüber hinaus habe sich Heliad jüngst im Rahmen einer Pre-IPO-Kapitalerhöhung mit einer 7-stelligen Summe an dem Münchner Technologieanbieter cyan AG beteiligt. Das auf White-Label IT-Sicherheitslösungen spezialisierte Unternehmen biete u.a. Mobilfunkanbietern, Banken oder Versicherungen verschiedene Sicherheitslösungen zum Schutz des mobilen Datenverkehrs ihrer Endkunden an. Angaben hinsichtlich Umsatz und Ergebnis von cyan seien bislang nicht veröffentlicht worden. Allerdings habe das Unternehmen angekündigt, noch im ersten Halbjahr 2018 einen Börsengang im SCALE-Segment durchführen zu wollen, sodass der Analyst zeitnah mit der Vorlage des Wertpapierprospekts rechne.Trotz der starken Performance der Kernbeteiligung im abgelaufenen Geschäftsjahr erwarten wir auch in 2018 weitere Erfolgsmeldungen der FinTech Group. Darüber hinaus dürften im laufenden Jahr Details zum cyan-IPO sowie weitere Investments zusätzliche Impulse liefern.Insgesamt bestätigt Henrik Markmann, Aktienanalyst der Montega AG, seine Kaufempfehlung mit einem leicht erhöhten Kursziel von 11,50 Euro (zuvor: 11,00 Euro). (Analyse vom 26.02.2018)