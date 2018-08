In Amerika seien die weiteren Highlights die Juli-Auftragseingänge am Donnerstag und der Arbeitsmarktbericht für August am Freitag. In Euroland kämen am Dienstag die Produzentenpreise und am Mittwoch die Einzelhandelsumsätze jeweils für Juli hinzu, bevor am Freitag das finale Bruttoinlandsprodukt für das zweite Quartal die Woche abrunde. Und hierzulande würden auf die Auftragseingänge der Industrie am Dienstag auch noch die Industrieproduktion und die Handelsbilanz für Juli am Freitag folgen.



München (www.aktiencheck.de) - "Mit der ersten Septemberwoche startet der heiße Börsenherbst", meint Robert Greil, Chefstratege von Merck Finck Privatbankiers."Mit den näher rückenden US-Zwischenwahlen Anfang November könnte Bewegung in die Handelskonflikte kommen - zudem bergen Italiens Budgetverhandlungen Potenzial für größere Schwankungen", sage Greil.Hinzu kämen wie nach dem Monatswechsel üblich zahlreiche wichtige Konjunkturdaten: Auf Unternehmensseite seien dies nach den finalen Einkaufsmanagerindices für Europa, die USA und Japan bis Mittwoch, insbesondere die "ISM"-Stimmungsberichte in den USA, die am Dienstag für das Verarbeitende Gewerbe und am Donnerstag für den Dienstleistungsbereich anstünden.