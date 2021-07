Börsenplätze Heineken-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Heineken-Aktie:

100,00 EUR -1,67% (08.07.2021, 16:37)



Euronext Amsterdam-Aktienkurs Heineken-Aktie:

100,10 EUR -1,48% (08.07.2021, 17:10)



ISIN Heineken-Aktie:

NL0000009165



WKN Heineken-Aktie:

A0CA0G



Ticker-Symbol Heineken-Aktie:

HNK1



Euronext - Amsterdam Ticker-Symbol Heineken-Aktie:

HEIA



Kurzprofil Heineken N.V.:



Heineken N.V. (ISIN: NL0000009165, WKN: A0CA0G, Ticker-Symbol: HNK1, EN Amsterdam: HEIA) ist eine niederländische Brauerei, die im Jahr 1864 entstand. Heineken ist der drittgrößte Brauereikonzern der Welt nach Anheuser-Busch InBev und SABMiller. Die Marke Heineken ist in fast jedem Land der Welt erhältlich. (08.07.2021/ac/a/a)



Wien (www.aktiencheck.de) - Heineken-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Manuel Schleifer, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des Brauereikonzerns Heineken N.V. (ISIN: NL0000009165, WKN: A0CA0G, Ticker-Symbol: HNK1, EN Amsterdam: HEIA).Die Getränkeindustrie sei eine der am stärksten von COVID-19 betroffenen Branchen gewesen. Ausgangbeschränkungen, geschlossene Bars und Restaurants sowie die Absage der meisten Großveranstaltungen hätten schwer gelastet. Mit dem weitgehenden Wegfall der Beschränkungen, den Sommermonaten und dem erwarteten hohen Wirtschaftswachstum sehe Schleifer die Aktie gut gestützt. Heineken habe seit dem Coronatief rund 42 % zulegen und so zumindest einen Teil des Performancegaps zum breiten Markt aufholen können. In Anbetracht der nach wie vor hohen Bewertungsniveaus sehe der Analyst vorerst aber kaum Potenzial diese Kurslücke gänzlich zu schließen.Manuel Schleifer, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, belässt daher seine Empfehlung auf "Halten" und passt das Kursziel von 103 Euro lediglich an die sich geänderten Fundamentaldaten an. Dieses ergebe sich mittels eines relativen Bewertungsansatzes (basierend auf einem KGV, EV/EBITDA und EV/Sales-Multiple für das Jahr 2021 und 2022). (Analyse vom 08.07.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity