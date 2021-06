WKN Heidelberger Druckmaschinen-Aktie:

731400



Ticker-Symbol Heidelberger Druckmaschinen-Aktie:

HDD



NASDAQ OTC-Symbol Heidelberger Druckmaschinen-Aktie:

HBGRF



Kurzprofil Heidelberger Druckmaschinen AG:



Die Heidelberger Druckmaschinen AG (ISIN: DE0007314007, WKN: 731400, Ticker-Symbol: HDD, NASDAQ OTC-Symbol: HBGRF) ist ein zuverlässiger Partner mit hoher Innovationskraft für die globale Druckindustrie.



Seit 170 Jahren steht die Heidelberger Druckmaschinen AG für Qualität und Zukunftsfähigkeit. Damit ist man ein Unternehmen mit einer langen Tradition, bestimmt aber gleichzeitig dank moderner Technologien und innovativer Geschäftsideen die Zukunftstrends in seiner Branche. Die Mission des Unternehmens ist es, die digitale Zukunft seiner Branche zu gestalten.



Mit ihrem integrierten Lösungsangebot und neuen digitalen Geschäftsmodellen nimmt die Heidelberger Druckmaschinen AG eine führende technologische Rolle ein. Der Schwerpunkt liegt auf der konsequenten End-to-end-Digitalisierung der Kundenwertschöpfung, also vor allem auf integrierten Systemlösungen für Maschinen, Software, Verbrauchsgüter und Performanceservices.



Mit ihrer Technologieführerschaft im Kerngeschäft und dem Schwerpunkt der Digitalisierung bedient die Heidelberger Druckmaschinen AG einen globalen Markt, der nach Schätzung von Experten in den kommenden Jahren leicht wächst und mit einem jährlichen Druckproduktionsvolumen von über 400 Milliarden Euro im Verpackungs-, Werbe- und Etikettendruck eine starke Basis für unsere Produkte und Lösungen bietet.



Über die Druckindustrie hinaus adressiert die Heidelberger Druckmaschinen AG neue Märkte, beispielsweise hat man sich mit seiner Kompetenz in der Leistungselektronik erfolgreich im Markt für E-Mobilität etabliert. Zudem steigt das Unternehmen mit seiner Drucktechnologie in die Produktion gedruckter organischer Elektronik ein, einen Zukunftsmarkt mit großem Potenzial.



Mit einem Marktanteil von über 40 Prozent bei Bogenoffsetmaschinen konnte die Heidelberger Druckmaschinen AG auch im laufenden Geschäftsjahr ihre Position als Markt- und Technologieführer in der Druckbranche festigen. Der Konzernumsatz lag im Geschäftsjahr 2019/2020 bei knapp 2,35 Milliarden Euro. Weltweit sorgen insgesamt rund 11.300 Mitarbeiter zusammen mit den Vertriebspartnern der Heidelberger Druckmaschinen AG an 250 Standorten in 170 Ländern für die Umsetzung der Kundenwünsche und ihre stetige Weiterentwicklung am Markt. (03.06.2021/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Heidelberger Druckmaschinen: Heiße Turnaround-Story - AktienanalyseDie wieder anziehende Nachfrage vor allem aus China hat Heidelberger Druckmaschinen (ISIN: DE0007314007, WKN: 731400, Ticker-Symbol: HDD, NASDAQ OTC-Symbol: HBGRF) im Corona-Geschäftsjahr 2020/21 bessere Ergebnisse gebracht als zunächst erwartet, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe.Der Umsatz habe mit gut 1,91 Mrd. Euro die eigene Prognose übertroffen. Während das operative Ergebnis von 102 Mio. auf 146 Mio. Euro zugelegt habe, hätten unterm Strich rote Zahlen resultiert, jedoch weniger als 2019/20. Neben der deutlichen Belebung im Schlussquartal habe sich auch die Neuausrichtung positiv ausgewirkt. Der Druckmaschinenhersteller habe im vergangenen Frühjahr angekündigt, Strukturen zu straffen, Verlustbringer und "Randaktivitäten" loszuwerden. Außerdem sollten rund 1.600 Stellen gestrichen werden.Der eigentliche Trigger sei aber der bereits im Sommer 2018 erfolgte Einstieg in das Geschäft mit Ladeboxen für E- und Hybridautos. Sie würden nun für Umsatzsprünge sorgen - von zehn Mio. Euro 2019/20 auf mehr als 20 Mio. Euro 2020/21. Seit 2018 habe Heidelberg 45.000 Wallboxen verkauft. Nun solle das Geschäft nicht nur ausgebaut, sondern auch in eine eigene Tochtergesellschaft überführt werden. Bis Jahresende sollten die Produktionslinien auf vier verdoppelt werden.Kein Wunder, dass die Aktie von den Anlegern als Elektromobilitäts-Play entdeckt werde. Dabei sei das Unternehmen schon allein auf Basis des Stammgeschäfts mit Druckmaschinen im Konkurrenzvergleich moderat bewertet. Insofern sei die Aktie derzeit die vielleicht heißeste Turnaround-Wette auf dem deutschen Kurszettel. Wegen des starken Anstiegs in den vergangenen Wochen sollte für Long-Investments allerdings ein Rücksetzer abgewartet werden. (Ausgabe 21/2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link XETRA-Aktienkurs Heidelberger Druckmaschinen-Aktie:1,902 EUR -2,16% (03.06.2021, 10:50)Tradegate-Aktienkurs Heidelberger Druckmaschinen-Aktie:1,902 EUR -1,14% (03.06.2021, 11:04)ISIN Heidelberger Druckmaschinen-Aktie:DE0007314007