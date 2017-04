ISIN Heidelberger Druckmaschinen-Aktie:

DE0007314007



WKN Heidelberger Druckmaschinen-Aktie:

731400



Ticker-Symbol Heidelberger Druckmaschinen-Aktie:

HDD



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Heidelberger Druckmaschinen-Aktie:

HBGRF



Kurzprofil Heidelberger Druckmaschinen AG:



Die Heidelberger Druckmaschinen AG (ISIN: DE0007314007, WKN: 731400, Ticker-Symbol: HDD, Nasdaq-Symbol: HBGRF) ist ein börsennotierter Maschinenbauer aus Heidelberg, Deutschland.



Die Heidelberger Druckmaschinen AG ist Hersteller von Präzisionsmaschinen. Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit der Heidelberger Druckmaschinen AG ist die Herstellung von Bogenoffset-Druckmaschinen. In dieser Nische ist die Heidelberger Druckmaschinen AG Weltmarktführer.



In Wiesloch-Walldorf betreibt die Heidelberger Druckmaschinen AG mit 5.000 Mitarbeitern das größte Druckmaschinen-Werk der Welt. (29.04.2017/ac/a/nw)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Münster (www.aktiencheck.de) - Heidelberger Druckmaschinen-Aktienanalyse von "Aktien-Global.de":Die Aktienexperten von "Aktien-Global.de" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Heidelberger Druckmaschinen AG (ISIN: DE0007314007, WKN: 731400, Ticker-Symbol: HDD, Nasdaq OTC-Symbol: HBGRF) unter die Lupe.Es sei seit mehreren Jahren ein kräftiges Auf und Ab beim Papier des deutschen Druckmaschinenbauers, ohne, dass ein neuer mittel- oder langfristiger Aufwärtstrend habe etabliert werden können. Im Vorfeld der mit Spannung erwarteten Geschäftszahlen für die Finanzperiode 2016/17 versuche die Heidelberger Druckmaschinen-Aktie einen neuen Anlauf.Den Geschäftsbericht werde zwar erst am 8. Juni veröffentlicht, dennoch dürfte das Management langsam sehen, ob die Ziele erreicht worden seien und müsste im gegenteiligen Fall eine Warnung herausgeben. Mit jedem Tag ohne Meldung nehme also die Wahrscheinlichkeit zu, dass die Heidelberger Druckmaschinen AG tatsächlich einen erfolgreichen Schlussspurt hingelegt habe und damit den aktuellen kurzfristigen Aufwärtstrend der Aktie untermauere.Eine Chance für einen Ausbruch nach oben aus der langjährigen Seitwärtsbewegung würden die Aktienexperten jedoch nur sehen, wenn der Druckmaschinenbauer zugleich auch einen deutlich anziehenden Auftragseingang vermelden könne und damit eine aussichtsreiche Wachstumsperspektive für das Geschäftsjahr 2017/18 biete. Das werde der besonders spannende Aspekt der kommenden Geschäftszahlen, so die Aktieneexperten von "Aktien-Global.de" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 27.04.2017)XETRA-Aktienkurs Heidelberger Druckmaschinen-Aktie:2,562 EUR +0,04% (26.04.2017, 17:35)Tradegate-Aktienkurs Heidelberger Druckmaschinen-Aktie:2,552 EUR +0,87% (26.04.2017, 22:25)