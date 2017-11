ISIN Heidelberger Druckmaschinen-Aktie:

DE0007314007



WKN Heidelberger Druckmaschinen-Aktie:

731400



Ticker-Symbol Heidelberger Druckmaschinen-Aktie:

HDD



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Heidelberger Druckmaschinen-Aktie:

HBGRF



Kurzprofil Heidelberger Druckmaschinen AG:



Die Heidelberger Druckmaschinen AG (ISIN: DE0007314007, WKN: 731400, Ticker-Symbol: HDD, Nasdaq-Symbol: HBGRF) ist ein börsennotierter Maschinenbauer aus Heidelberg, Deutschland.



Die Heidelberger Druckmaschinen AG ist Hersteller von Präzisionsmaschinen. Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit der Heidelberger Druckmaschinen AG ist die Herstellung von Bogenoffset-Druckmaschinen. In dieser Nische ist die Heidelberger Druckmaschinen AG Weltmarktführer.



In Wiesloch-Walldorf betreibt die Heidelberger Druckmaschinen AG mit 5.000 Mitarbeitern das größte Druckmaschinen-Werk der Welt. (10.11.2017/ac/a/nw)

Münster (www.aktiencheck.de) - Deutsche Telekom-Aktienanalyse von "Aktien-Global.de":Die Aktienexperten von "Aktien-Global.de" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Heidelberger Druckmaschinen AG (ISIN: DE0007314007, WKN: 731400, Ticker-Symbol: HDD, Nasdaq-Symbol: HBGRF) unter die Lupe.Das Papier des deutschen Druckmaschinenbauers habe zuletzt einen kräftigen Dämpfer hinnehmen müssen. Der steile kurzfristige Aufwärtstrend sei damit in Gefahr. Die Heidelberger Druckmaschinen AG plage sich mit einem lästigen Problem herum. Mittelfristig werde sich der positive Ergebnistrend nur fortsetzen lassen, wenn das Unternehmen auf den Wachstumspfad zurückkehre – und hier hapere es weiter.Der Kursrückgang sei daher die Aktienexperten noch keine Kaufgelegenheit. Erst müsse eine Stabilisierung der Heidelberger Druckmaschinen-Aktie abgewartet werden, die idealerweise von Vorboten begleitet werde, dass der Druckmaschinenbauer endlich mehr Aufträge einsammele und eine Umsatzwarnung vermieden werden könne, so die Aktienexperten von "Aktien-Global.de" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 10.11.2017)Börsenplätze Heidelberger Druckmaschinen-Aktie:3,229 EUR +1,06% (09.11.2017, 17:35)Tradegate-Aktienkurs Heidelberger Druckmaschinen-Aktie:3,265 EUR +0,86% (10.11.2017, 09:02)