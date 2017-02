ISIN Heidelberger Druckmaschinen-Aktie:

DE0007314007



WKN Heidelberger Druckmaschinen-Aktie:

731400



Ticker-Symbol Heidelberger Druckmaschinen-Aktie:

HDD



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Heidelberger Druckmaschinen-Aktie:

HBGRF



Kurzprofil Heidelberger Druckmaschinen AG:



Die Heidelberger Druckmaschinen AG (ISIN: DE0007314007, WKN: 731400, Ticker-Symbol: HDD, Nasdaq-Symbol: HBGRF) ist ein börsennotierter Maschinenbauer aus Heidelberg, Deutschland.



Die Heidelberger Druckmaschinen AG ist Hersteller von Präzisionsmaschinen. Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit der Heidelberger Druckmaschinen AG ist die Herstellung von Bogenoffset-Druckmaschinen. In dieser Nische ist die Heidelberger Druckmaschinen AG Weltmarktführer.



In Wiesloch-Walldorf betreibt die Heidelberger Druckmaschinen AG mit 5.000 Mitarbeitern das größte Druckmaschinen-Werk der Welt. (09.02.2017/ac/a/nw)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Heidelberger Druckmaschinen-Aktienanalyse von Aktienanalyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der Heidelberger Druckmaschinen AG (ISIN: DE0007314007, WKN: 731400, Ticker-Symbol: HDD, Nasdaq-Symbol: HBGRF).Während das Unternehmen in Q3 2016/17 (31.12.) umsatzseitig enttäuscht habe, hätten die Ergebniszahlen (u.a. bereinigtes EBITDA: 49 (Vj.: 48) im Rahmen der Analysten-Erwartungen gelegen. Die bereinigte EBITDA-Marge habe das zweite Quartal in Folge (Q3: 8,0%; Q2: 7,5%) im Rahmen der Zielspanne (7% bis 10%) gelegen. Der Umsatzausblick für das aktuelle Geschäftsjahr sei gesenkt worden. Das Margen/Ergebnisziel sei bestätigt worden. Der Auftragsbestand sei zwar im Quartalsverlauf gesunken, liege jedoch weiterhin deutlich über dem Niveau vom Geschäftsjahresanfang. Der Analyst habe seine Prognosen angepasst (u.a. EPS 2016/17e: 0,15 (alt: 0,13) Euro; EPS 2017/18e: 0,24 (alt: 0,29) Euro; EPS 2018/19e: unverändert 0,29 Euro).In Erwartung einer erfolgreichen Umsetzung der Strategie (mehr Digitalisierung und Service-Geschäft) bewertet Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, die Heidelberg-Aktie weiterhin mit dem Rating kaufen". Das Kursziel sei von 3,10 auf 2,90 Euro reduziert worden. (Analyse vom 09.02.2017)XETRA-Aktienkurs Heidelberger Druckmaschinen-Aktie:2,376 EUR -3,84% (09.02.2017, 15:47)Tradegate-Aktienkurs Heidelberger Druckmaschinen-Aktie:2,353 EUR -4,74% (09.02.2017, 15:12)