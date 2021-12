WKN Heidelberger Druckmaschinen-Aktie:

731400



Ticker-Symbol Heidelberger Druckmaschinen-Aktie:

HDD



NASDAQ OTC-Symbol Heidelberger Druckmaschinen-Aktie:

HBGRF



Kurzprofil Heidelberger Druckmaschinen AG:



Die Heidelberger Druckmaschinen AG (ISIN: DE0007314007, WKN: 731400, Ticker-Symbol: HDD, NASDAQ OTC-Symbol: HBGRF) ist ein zuverlässiger Partner mit hoher Innovationskraft für die globale Druckindustrie.



Seit 170 Jahren steht die Heidelberger Druckmaschinen AG für Qualität und Zukunftsfähigkeit. Damit ist man ein Unternehmen mit einer langen Tradition, bestimmt aber gleichzeitig dank moderner Technologien und innovativer Geschäftsideen die Zukunftstrends in seiner Branche. Die Mission des Unternehmens ist es, die digitale Zukunft seiner Branche zu gestalten.



Mit ihrem integrierten Lösungsangebot und neuen digitalen Geschäftsmodellen nimmt die Heidelberger Druckmaschinen AG eine führende technologische Rolle ein. Der Schwerpunkt liegt auf der konsequenten End-to-end-Digitalisierung der Kundenwertschöpfung, also vor allem auf integrierten Systemlösungen für Maschinen, Software, Verbrauchsgüter und Performanceservices.



Mit ihrer Technologieführerschaft im Kerngeschäft und dem Schwerpunkt der Digitalisierung bedient die Heidelberger Druckmaschinen AG einen globalen Markt, der nach Schätzung von Experten in den kommenden Jahren leicht wächst und mit einem jährlichen Druckproduktionsvolumen von über 400 Milliarden Euro im Verpackungs-, Werbe- und Etikettendruck eine starke Basis für unsere Produkte und Lösungen bietet.



Über die Druckindustrie hinaus adressiert die Heidelberger Druckmaschinen AG neue Märkte, beispielsweise hat man sich mit seiner Kompetenz in der Leistungselektronik erfolgreich im Markt für E-Mobilität etabliert. Zudem steigt das Unternehmen mit seiner Drucktechnologie in die Produktion gedruckter organischer Elektronik ein, einen Zukunftsmarkt mit großem Potenzial.



Mit einem Marktanteil von über 40 Prozent bei Bogenoffsetmaschinen konnte die Heidelberger Druckmaschinen AG auch im laufenden Geschäftsjahr ihre Position als Markt- und Technologieführer in der Druckbranche festigen. Der Konzernumsatz lag im Geschäftsjahr 2019/2020 bei knapp 2,35 Milliarden Euro. Weltweit sorgen insgesamt rund 11.300 Mitarbeiter zusammen mit den Vertriebspartnern der Heidelberger Druckmaschinen AG an 250 Standorten in 170 Ländern für die Umsetzung der Kundenwünsche und ihre stetige Weiterentwicklung am Markt. (27.12.2021/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Heidelberger Druckmaschinen-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Heidelberger Druckmaschinen AG (ISIN: DE0007314007, WKN: 731400, Ticker-Symbol: HDD, NASDAQ OTC-Symbol: HBGRF) unter die Lupe.Heidelberger Druck blicke auf ein ganz starkes Börsenjahr zurück. Die Aktie habe sich vom Pennystock fast vervierfacht und die Rückkehr in den SDAX geschafft. Mit dem neuen Geschäftsfeld Elektromobilität treffe der Konzern den Zahn der Zeit.Sechs Analysten würden sich laut Bloomberg derzeit regelmäßig mit Heidelberger Druck beschäftigen. Das Bild sei dabei sehr gemischt. Drei würden zum Kauf raten, dem stehe eine Verkaufsempfehlung gegenüber. Zwei Mal laute das Votum zudem "halten". Allerdings liege das durchschnittliche Ziel von 2,41 Euro rund 12% unter dem aktuellen Niveau.Sorgen müssten sich Anleger deshalb aber nicht machen. Ein Blick auf die Entwicklung der vergangenen Monate zeige, dass die Experten angesichts steigender Kurse bei der Aktie auch kontinuierlich ihre Ziele nach oben revidiert hätten. Sollte sich die Rally an der Börse fortsetzen, dürften entsprechend auch die Analysten wieder in Zugzwang geraten und ebenfalls mehr Optimismus zeigen.Nach der Megarally könnte die Heidelberger Druck-Aktie durchaus mal durchschnaufen. "Der Aktionär" bleibe jedoch optimistisch, dass der Kurs auch 2022 noch viel Potenzial habe. Gerade die Elektromobilitäts-Tätigkeiten seien in der Bewertung noch immer nicht angemessen widergespiegelt. Die Heidelberger Druckmaschinen-Aktie bleibe auf der Kaufliste, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 27.12.2021)