Kurzprofil Heidelberg Pharma AG:



Heidelberg Pharma (ISIN: DE000A11QVV0, WKN: A11QVV, Ticker-Symbol: HPHA) ist auf Onkologie spezialisiert und das erste Unternehmen, das den Wirkstoff Amanitin für die Verwendung bei Krebstherapien einsetzt und entwickelt. Dafür verwendet das Unternehmen seine innovative ATAC®-Technologie und nutzt den biologischen Wirkmechanismus des Toxins als neues therapeutisches Prinzip. Diese proprietäre Technologieplattform wird für die Entwicklung eigener therapeutischer Antikörper-Wirkstoff-Konjugate sowie im Rahmen von Kooperationen mit externen Partnern eingesetzt. Der am weitesten fortgeschrittene Produktkandidat HDP-101 ist ein BCMA-ATAC für die Indikation Multiples Myelom, das sich in klinischer Entwicklung befindet. HDP-102, ein CD37-ATAC gegen das Non-Hodgkin-Lymphom und HDP-103, ein PSMA-ATAC gegen metastasierten, kastrationsresistenten Prostatakrebs, befinden sich in der präklinischen Prüfung.



Die Heidelberg Pharma AG ist ein biopharmazeutisches Unternehmen mit Sitz in Ladenburg und ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. Weitere Informationen finden Sie unter www.heidelberg-pharma.com.



ATAC® ist eine eingetragene EU-Marke der Heidelberg Pharma Research GmbH.



Frankfurt am Main (www.aktiencheck.de) - Heidelberg Pharma-Aktienanalyse von Analyst Thomas J. Schießle von der EQUI.TS GmbH:Thomas J. Schießle, Analyst der EQUI.TS GmbH, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der Biotechgesellschaft Heidelberg Pharma AG (ISIN: DE000A11QVV0, WKN: A11QVV, Ticker-Symbol: HPHA).Die in den vergangenen Wochen gemeldeten Klinikstarts - beim proprietären Leitprojekt HDP-101 und dem ATAC®-Kandidaten MGTA-117 des Lizenz-Partners Magenta - würden nach Überzeugung der Fachanalysten von EQUI.TS GmbH die ATAC®-Technologie in entscheidender Weise validieren. Folglich steige der Wert der Entwicklungspipeline und der Zielkurs des deutschen ADC-pure play von EUR 8,15/Aktie auf EUR 10,80/Aktie.Der Analyst empfehle zu Kaufen und verweise gleichzeitig auf die relative Marktenge des Biotech-Wertes.Das Thema Marktenge könnte schon bald der Vergangenheit angehören, wenn das Closing, der bis zu EUR 825 Mio. (Bio-USD) + EUR 80 Mio. (Bar-Kapitalerhöhung) schweren strategischen Zusammenarbeit (Entwicklung und Vertrieb von ATAC®s für Asien) mit dem chinesischen Pharma-Multi Huadong Medicine (Huadong), wie von den Aktienexperten erwartet - nach Vorlage aller behördlichen Genehmigungen - in Q3/22 umgesetzt werden könnte. Die Reichweite der Finanzmittel reiche heute bereits bis mindestens Mitte 2023 und würde mit dem Einstieg von Huadong deutlich ausgeweitet werden.Dann würde auch eine zusätzliche Zielkursanhebung ihrer Ansicht nach aus der angestrebten Zusammenarbeit mit Huadong vorzunehmen sein.Thomas J. Schießle, Analyst der EQUI.TS GmbH, stuft die Heidelberg Pharma-Aktie unverändert mit dem Rating "kaufen" ein. (Analyse vom 11.04.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link