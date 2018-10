Börsenplätze Heidelberg Pharma-Aktie:



Die Heidelberg Pharma AG (ISIN: DE000A11QVV0, WKN: A11QVV, Ticker-Symbol: WL6, NASDAQ OTC-Symbol: WLXMF) ist ein biopharmazeutisches Unternehmen mit Sitz in Ladenburg und ist an der Frankfurter Wertpapierbörse im Regulierten Markt/Prime Standard notiert. Gegründet wurde das Unternehmen im September 1997 als WILEX Biotechnology GmbH mit Sitz in München von einem Team von Ärzten und Krebsforschern der Technischen Universität München. Im Jahr 2000 wandelte sich die GmbH in die WILEX AG um und übernahm 2011 die Tochtergesellschaft Heidelberg Pharma GmbH in Ladenburg. 2014 wurde ein umfassendes Restrukturierungs- und Kosteneinsparungsprogramm durchgeführt, das zur Einstellung der Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten am Standort München führte. Die Hauptversammlung im Juli 2017 beschloss die Sitzverlegung der WILEX AG von München nach Ladenburg und die Umfirmierung in Heidelberg Pharma AG. Die Tochtergesellschaft Heidelberg Pharma GmbH firmiert seitdem unter Heidelberg Pharma Research GmbH.



Heidelberg Pharma ist auf Onkologie fokussiert und ist das erste Unternehmen, das den Wirkstoff Amanitin für Krebstherapien einsetzt und entwickelt. Dafür verwendet das Unternehmen seine innovative ATAC-Technologie (Antibody Targeted Amanitin Conjugates - Antikörper-Wirkstoff-Konjugate) und nutzt den biologischen Wirkmechanismus des Toxins als neues therapeutisches Prinzip. Diese proprietäre Technologieplattform wird für die Entwicklung eigener therapeutischer ATACs sowie im Rahmen von Kooperationen mit externen Partnern eingesetzt, um eine Vielzahl von ATAC-Kandidaten zu erzeugen. Der proprietäre Hauptproduktkandidat HDP-101 ist ein BCMA-ATAC, der gegen das Multiple Myelom eingesetzt wird. Darüber hinaus bietet Heidelberg Pharma präklinische Auftragsforschung an.



Die klinischen Produktkandidaten von WILEX, MESUPRON® und REDECTANE® wurden verpartnert. RENCAREX® steht zur Auslizenzierung und weiteren Entwicklung zur Verfügung. Weitergehende Informationen zu unserem Entwicklungsportfolio finden Sie unter "Forschung & Entwicklung". (19.10.2018/ac/a/nw)



Frankfurt am Main (www.aktiencheck.de) - Heidelberg Pharma-Aktienanalyse von Analyst Thomas J. Schießle von der EQUI.TS GmbH:Thomas J. Schießle, Analyst der EQUI.TS GmbH, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der Biotechgesellschaft Heidelberg Pharma AG (ISIN: DE000A11QVV0, WKN: A11QVV, Ticker-Symbol: WL6, NASDAQ OTC-Symbol: WLXMF).Die jüngsten Entwicklungsschritte beim Krebsmedikamentenentwickler aus der Nähe von Heidelberg würden nach Einschätzung der Fachanalysten von EQUI.TS GmbH zeigen, dass sich die Anstrengungen gelohnt hätten: Mit dem nun etablierten industriellen Synthese-Prozess von Amanitin, diesem sehr wirksamen Zellgift, sei der Weg frei für die geplanten Wachstumsschritte, ob mit Partnern oder mit HDP-101.Die Skalierung des Geschäftsmodells beim derzeit einzigen ADC-pure play am deutschen Kurszettel sei somit möglich.Die bessere Topline-Einschätzung, verbunden mit der Verschiebung von Aufwendungen für das Führungs-Projekt HDP-101 lasse den offiziellen Finanzbedarf für das Geschäftsjahr 2018 (30. November) um bis zu EUR 4 Mio. geringer ausfallen.Bis zu EUR 13 Mio. solle der Geschäftsbetrieb im Geschäftsjahr 2018 lt. Planung kosten, mit liquiden Mitteln von EUR 22,4 Mio. würden die Finanzmittel bis ins Jahr 2020 reichen.Erste Krebs-Patienten könnten nach Analysteneinschätzung im H2/19 in den momentan rekrutierten Behandlungszentren behandelt und erste aussagekräftige Daten dann ab 2020 veröffentlicht werden, so die Einschätzung von Thomas J. Schießle von der EQUI.TS GmbH, der den Zielkurs bei EUR 5,02 taxiert und die enge Aktie zum Kauf empfiehlt. (Analyse vom 19.10.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link