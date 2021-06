Unternehmensnachrichten:



BASF SE (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF): Michael Heinz werde als Chairman und Chief Executive Officer der nordamerikanischen Tochtergesellschaft der BASF Corporation mit Sitz in Florham Park, New Jersey, fungieren. "Ich freue mich darauf, die Verantwortung für einen der wichtigsten Märkte der BASF zu übernehmen und unsere starke Präsenz in der nordamerikanischen Region weiter auszubauen", habe Heinz gesagt.



Daimlers (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) Werk in Indien habe seine Bus- und Lkw-Produktion für drei Tage geschlossen, weil es aufgrund der Lockdown-Maßnahmen im ganzen Land zu Engpässen bei Teilen gekommen sei, habe ein Unternehmenssprecher am Dienstag gesagt.



HeidelbergCement (ISIN: DE0006047004, WKN: 604700, Ticker-Symbol: HEI, Nasdaq OTC-Symbol: HLBZF) plane, bis 2030 das weltweit erste CO2-neutrale Zementwerk in Schweden zu bauen, um die hohen Schadstoffemissionen im Zementsektor zu reduzieren. (02.06.2021/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die wichtigsten europäischen Indices notieren leicht im Plus, wobei der deutsche Leitindex in der Nähe seines Rekordniveaus verharrt, da die Anleger weiterhin die Bemühungen um die Wiedereröffnung beobachten und das Tempo der Inflation einschätzen, so die Experten von XTB.An der Datenfront seien die Einzelhandelsumsätze in Deutschland im April um 5,5% im Monatsvergleich geschrumpft, nachdem sie im Vormonat noch um 7,7% gestiegen seien, und hätten deutlich unter den Prognosen der Analysten gelegen, die einen Rückgang von 2% erwartet hätten. Es sei der erste Rückgang seit drei Monaten, was vor allem auf die in der zweiten Aprilhälfte neu eingeführten Corona-Einschränkungen, einschließlich Ausgangssperren und Ladenschließungen, und das Ostergeschäft im März 2021 zurückzuführen sei. Unterdessen sei die Erzeugerpreisindex in der Eurozone im April auf 1% gestiegen und habe damit leicht über den Erwartungen von 0,9% gelegen. Die Anleger würden sich nun auf die US-Arbeitsmarktdaten am Freitag konzentrieren, um zu beurteilen, wie sich Anzeichen einer schneller als erwarteten wirtschaftlichen Erholung auf die Politik der Zentralbanken in den USA und Europa auswirken würden.