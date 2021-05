Börsenplätze HeidelbergCement-Aktie:



76,64 EUR -0,31% (04.05.2021)



76,64 EUR +0,21% (04.05.2021, 11:20)



DE0006047004



604700



HEI



HLBZF



HeidelbergCement (ISIN: DE0006047004, WKN: 604700, Ticker-Symbol: HEI, NASDAQ OTC-Symbol: HLBZF) gehört zu den weltweit größten Baustoffunternehmen. Mit der Übernahme des italienischen Zementunternehmens Italcementi wurde HeidelbergCement weltweit zur Nummer 1 bei Zuschlagstoffen und bei Transportbeton und Nummer 2 bei Zement. Im HeidelbergCement Konzern sind rund 53.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in über 50 Ländern an über 3.000 Standorten auf fünf Kontinenten tätig. (04.05.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - HeidelbergCement-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Baustoffkonzerns HeidelbergCement AG (ISIN: DE0006047004, WKN: 604700, Ticker-Symbol: HEI, Nasdaq OTC-Symbol: HLBZF) unter die Lupe.Bei HeidelbergCement seien zuletzt die Geschäfte trotz der Corona-Krise wieder besser gelaufen. Im laufenden Jahr peile das Management rund um den Vorstandsvorsitzenden Dominik von Achten leichte Zuwächse bei Umsatz und operativen Ergebnis an. Das bedeute einen Zuwachs im niedrigen bis mittleren einstelligen Prozentbereich. In den Prognosen würden Währungseffekte sowie der Kauf und Verkauf von Unternehmensteilen ausgeklammert.Um gut durch die Corona-Krise zu kommen, habe HeidelbergCement vor mehr als einem Jahr ein Sparprogramm aufgesetzt. Der deutsche Baustoffkonzern habe die Kosten allein im vergangenen Jahr um rund 1,3 Mrd. Euro gedrückt und damit stärker als zunächst geplant.Auch wolle sich das Unternehmen auf die stärksten Märkte konzentrieren und Geschäftsteile verkaufen, die mittelfristig nicht die Renditeerwartungen erfüllen würden. Anfang des Jahres habe HeidelbergCement sein Kuwait-Geschäft veräußert, weitere Verkäufe sollten folgen, auch kurzfristig.Die HeidelbergCement-Aktie notiere nur knapp unter dem kürzlich erreichten Mehrjahreshoch. Da die Geschäfte wieder deutlich besser laufen würden, seien weiter steigende Kurse drin. "Der Aktionär" setze auf dieses Szenario, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 04.05.2021)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link