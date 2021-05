Tradegate-Aktienkurs HeidelbergCement-Aktie:

Kurzprofil HeidelbergCement AG:



HeidelbergCement (ISIN: DE0006047004, WKN: 604700, Ticker-Symbol: HEI, NASDAQ OTC-Symbol: HLBZF) gehört zu den weltweit größten Baustoffunternehmen. Mit der Übernahme des italienischen Zementunternehmens Italcementi wurde HeidelbergCement weltweit zur Nummer 1 bei Zuschlagstoffen und bei Transportbeton und Nummer 2 bei Zement. Im HeidelbergCement Konzern sind rund 53.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in über 50 Ländern an über 3.000 Standorten auf fünf Kontinenten tätig. (31.05.2021/ac/a/d)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - HeidelbergCement-Aktienanalyse von Analyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des Baustoffkonzerns HeidelbergCement AG (ISIN: DE0006047004, WKN: 604700, Ticker-Symbol: HEI, Nasdaq OTC-Symbol: HLBZF) von 79,00 Euro auf 80,00 Euro.Der im Rahmen des Kapitalmarkttages (September 2020) angekündigte Konzernumbau (Reduzierung der Konzernkomplexität; 55 Länder seien zu viel) gehe weiter. HeidelbergCement habe den Verkauf der Aktivitäten im Westen der USA (betreffe die US-Bundesstaaten: Kalifornien, Arizona, Oregon, Nevada) für 2,3 Mrd. USD angekündigt (Vollzug in H2/2021 erwartet). Es handle sich dabei um die dritte Transaktion des Baustoffkonzerns in kurzer Zeit (zuvor: Kuwait, Griechenland). Völlig überraschend komme die jüngste Ankündigung nicht, da bereits Ende 2020 entsprechende Medienberichte aufgekommen seien. Den Unternehmensangaben zufolge bleibe Nordamerika trotz der angekündigten Desinvestition aber ein Kernmarkt von HeidelbergCement. Der Konzern wolle sich in Nordamerika auf Kanada, den Mittleren Westen, den Nordosten und den Süden konzentrieren und dort seine Position stärken (per ergänzende Zukäufe und Kapazitätserweiterungen).Darüber hinaus habe HeidelbergCement Veränderungen im Vorstand (mit Wirkung zum 01.09.2021) angekündigt (u.a. Finanzvorstand Näger (seit 2004 im Vorstand) verlasse den Konzern). Der Vorstand werde dann nach Erachten von Diermeier zeitgemäßer aufgestellt sein (Frau im Vorstand, eigene Vorstandsresorts für Digitalisierung und Nachhaltigkeit) und sich deutlich von dem Vorstand, der beim Amtsantritt von CEO von Achten (am 01.02.2020) bestanden habe, unterscheiden. Die Analystenprognosen hätten (vorerst) Bestand.In Erwartung eines positiven Gesamtertrags (12 Monate) von knapp <10% lautet das Votum für die HeidelbergCement-Aktie nach wie vor "halten", so Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research. (Analyse vom 31.05.2021)Börsenplätze HeidelbergCement-Aktie: