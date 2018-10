Die Angst vor deutlicher steigenden Zinsen nach dem jüngsten FED-Protokoll und enttäuschende Quartalszahlen hätten an der Wall Street für stärkere Kursverluste gesorgt (Dow Jones (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) -1,27%, S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) -1,44%, NASDAQ Composite (ISIN: XC0009694271, WKN: 969427) -2,06%). Alcoa (ISIN: US0138721065, WKN: A2ASZ7, Ticker-Symbol: ALU, NYSE-Symbol: AA) habe nach positiver Gewinnentwicklung in Q3 um 5,86% höher notiert. Caterpillar sei der schwächste Dow-Wert mit minus 3,92% gewesen. Der Nikkei 225 (ISIN: JP9010C00002, WKN: A1RRF6) notiere aktuell 0,7% leichter bei 22.499 Punkten.



HeidelbergCement senke die Erwartungen für das Ergebnis vor Abschreibungen im laufenden Jahr. Auf vergleichbarer Basis werde nun ein Rückgang um einen niedrigen bis mittleren einstelligen Prozentbereich (bisher: Anstieg im mittleren bis hohen einstelligen Prozentbereich) erwartet, habe der Konzern mitgeteilt. Hintergrund der Anpassung seien nach Unternehmensangaben anhaltend widrige Wetterbedingungen in den USA und eine spürbar über den Erwartungen liegende Energiekostensteigerung, die nicht adäquat habe kompensiert werden können. Die Erwartungen zur Absatz- und Umsatzentwicklung seien hingegen bestätigt worden.



SAP wachse vor allem im Cloud-Geschäft deutlich und hebe den Ausblick für das laufende Jahr erneut an. Die Erlöse würden nun zwischen 25,2 und 25,5 Mrd. EUR erwartet (bisher: 24,975 bis 25,3 Mrd. EUR). Auch das Betriebsergebnis solle mit 7,425 bis 7,525 Mrd. EUR etwas besser ausfallen als bisher geplant. In Q3 sei der Umsatz währungsbereinigt um 10% auf 6,03 Mrd. EUR gestiegen, das Betriebsergebnis habe sich um 11% auf 1,742 Mrd. EUR erhöht.



Nestlé (ISIN: CH0038863350, WKN: A0Q4DC, Ticker-Symbol: NESR, SIX Swiss Ex: NESN, Nasdaq OTC-Symbol: NSRGF) habe in den ersten neun Monaten beim Wachstum zugelegt. Organisch sei der Nahrungsmittelkonzern um 2,8% gewachsen (2,3% internes Realwachstum plus 0,5% Preisanpassungen). Der publizierte Umsatz habe bei 66,4 (65,1) Mrd. CHF gelegen. Für das Gesamtjahr gehe Nestlé weiterhin von einem organischen Wachstum von rund 3% aus. (19.10.2018/ac/a/m)





Hannover (www.aktiencheck.de) - Die Kurse am deutschen Aktienmarkt tendierten auch am Donnerstag gen Süden (DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) -1,07%, MDAX (ISIN: DE0008467416, WKN: 846741) -0,24%, TecDAX (ISIN: DE0007203275, WKN: 720327) -1,03%), berichten die Analysten der Nord LB.Hintergrund seien erneut u. a. schlechter als erwartet ausgefallene Quartalsberichte gewesen. Eine Gewinnwarnung habe die Aktien von HeidelbergCement (ISIN: DE0006047004, WKN: 604700, Ticker-Symbol: HEI, Nasdaq OTC-Symbol: HLBZF) am DAX-Ende um 8,59% nach unten gezogen. Enttäuschung über die Rentabilität habe bei SAP-Titeln (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, Nasdaq OTC-Symbol: SAPGF) für ein Minus von 5,94% gesorgt.