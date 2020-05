Tradegate-Aktienkurs HeidelbergCement-Aktie:

43,70 EUR +5,23% (08.05.2020, 11:31)



ISIN HeidelbergCement-Aktie:

DE0006047004



WKN HeidelbergCement-Aktie:

604700



Ticker-Symbol HeidelbergCement-Aktie:

HEI



Nasdaq OTC Ticker-Symbol HeidelbergCement-Aktie:

HLBZF



Kurzprofil HeidelbergCement AG:



HeidelbergCement (ISIN: DE0006047004, WKN: 604700, Ticker-Symbol: HEI, Nasdaq OTC-Symbol: HLBZF) gehört zu den weltweit größten Baustoffunternehmen. Mit der Übernahme des italienischen Zementunternehmens Italcementi wurde HeidelbergCement weltweit zur Nummer 1 bei Zuschlagstoffen, Nummer 2 bei Zement und Nummer 3 bei Transportbeton. Beide Unternehmen ergänzen sich in idealer Weise einerseits aufgrund der großen Ähnlichkeiten ihrer Produktbereiche und Organisationsstrukturen, andererseits wegen ihrer unterschiedlichen geografischen Präsenz ohne größere Überschneidungen. Im deutlich erweiterten HeidelbergCement Konzern sind rund 59.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in rund 60 Ländern an über 3.000 Standorten auf fünf Kontinenten tätig.



Die Kernaktivitäten von HeidelbergCement umfassen die Herstellung und den Vertrieb von Zement und Zuschlagstoffen, die beiden wesentlichen Rohstoffe von Beton. Zu den nachgelagerten Aktivitäten gehört vor allem die Produktion von Transportbeton, aber auch die Herstellung von Asphalt und weiteren Bauprodukten in einigen Ländern. Mit dem Erwerb von Italcementi hat das Unternehmen außerdem seinen internationalen Seehandel beträchtlich ausgedehnt.



Die Zementherstellung ist rohstoff- und energieintensiv. Nachhaltiges Wirtschaften ist daher die Basis für langfristigen Erfolg. Dazu zählen die Sicherung der Rohstoffreserven, effiziente und innovative Produktionsprozesse, die Entwicklung neuer Produkte und der Einsatz alternativer Roh- und Brennstoffe. Das Unternehmen fördert zudem die Artenvielfalt in seinen Rohstoffförderstätten. (08.05.2020/ac/a/d)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - HeidelbergCement-Aktienanalyse von Analyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des Baustoffkonzerns HeidelbergCement AG (ISIN: DE0006047004, WKN: 604700, Ticker-Symbol: HEI, Nasdaq OTC-Symbol: HLBZF).Die staatlichen Lockdown-Maßnahmen in Reaktion auf die Covid-19-Pandemie hätten sich bereits im ersten Quartal 2020 (berichtete/organische Absatz- und Umsatzrückgänge) bemerkbar gemacht. Aufgrund einer vorteilhaften Preis-Kosten-Relation hätten aber die Ergebnisse gesteigert werden können. Negativ überrascht habe den Analysten der gesenkte Dividendenvorschlag für das abgelaufene Geschäftsjahr (0,60 (bisher: 2,20) Euro je Aktie).Der Konzern reagiere auf die äußerst herausfordernde Konjunktursituation mit Kostensenkungen und Investitionskürzungen. Zu einem neuen Ausblick für das Geschäftsjahr 2020 sehe sich HeidelbergCement wegen der Covid-19-Pandemie nach wie vor nicht in der Lage. Die Management-Aussage, dass das Q2 schwieriger als das Q1 verlaufen werde, stelle keine Überraschung dar, da der regionale Geschäftsschwerpunkt des Baustoffkonzerns in Europa und Nordamerika liege. Der Analyst habe seine Prognosen reduziert (u.a. EPS 2020e: 3,34 (alt: 3,91) Euro; EPS 2021e: 5,13 (alt: 5,61) Euro).Unter Berücksichtigung der Geschäftsentwicklung, der Perspektiven sowie des gegenwärtigen Kursniveaus (KBV 2020e: 0,4; zum Vergleich KBV 2008: 1,2; KBV 2009: 0,4) lautet das Votum für die HeidelbergCement-Aktie nach wie vor "halten", so Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research. Das Kursziel sei von 44,00 auf 47,00 Euro erhöht worden. (Analyse vom 08.05.2020)Börsenplätze HeidelbergCement-Aktie:XETRA-Aktienkurs HeidelbergCement-Aktie:43,67 EUR +4,22% (08.05.2020, 11:16)