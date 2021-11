Tradegate-Aktienkurs HeidelbergCement-Aktie:

Kulmbach (www.aktiencheck.de) - HeidelbergCement-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Baustoffkonzerns HeidelbergCement AG (ISIN: DE0006047004, WKN: 604700, Ticker-Symbol: HEI, Nasdaq OTC-Symbol: HLBZF) unter die Lupe.Nachdem sich die HeidelbergCement-Aktie von den Corona-Tiefs habe lösen können und eine beeindruckende Rally aufs Parkett gelegt habe, habe eine lange Korrekturphase eingesetzt. Auch die jüngsten Quartalszahlen hätten an der anhaltenden Schwäche des DAX-Titels nichts ändern können. Dennoch scheine es, dass der Kurs allmählich wieder einen Boden ausbilde.Das aktuelle Marktumfeld bleibe herausfordernd. Ebenso die Tatsache, dass sämtliche Zementhersteller sich Gedanken darüber machen könnten, wie die sehr hohen CO2-Emissionen der Branche verringert werden könnten (hierfür arbeite HeidelbergCement bereits mit Aker Carbon Capture zusammen). Dennoch könnten Anleger bei der mit einem KGV von 8 und einem KBV von 0,9 sehr günstig bewerteten HeidelbergCement-Aktie an Bord bleiben, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 12.11.2021)Börsenplätze HeidelbergCement-Aktie:XETRA-Aktienkurs HeidelbergCement-Aktie:65,38 EUR -0,49% (12.11.2021, 11:00)