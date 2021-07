XETRA-Aktienkurs HeidelbergCement-Aktie:

Kurzprofil HeidelbergCement AG:



HeidelbergCement (ISIN: DE0006047004, WKN: 604700, Ticker-Symbol: HEI, NASDAQ OTC-Symbol: HLBZF) gehört zu den weltweit größten Baustoffunternehmen. Mit der Übernahme des italienischen Zementunternehmens Italcementi wurde HeidelbergCement weltweit zur Nummer 1 bei Zuschlagstoffen und bei Transportbeton und Nummer 2 bei Zement. Im HeidelbergCement Konzern sind rund 53.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in über 50 Ländern an über 3.000 Standorten auf fünf Kontinenten tätig. (22.07.2021/ac/a/d)



Aussicht auf staatliche Konjunkturhilfen, starke Zahlen, ein Milliardendeal, fortschreitende Erholung in wichtigen Märkten: Die Aktie des Baustoffkonzerns HeidelbergCement (ISIN: DE0006047004, WKN: 604700, Ticker-Symbol: HEI, NASDAQ OTC-Symbol: HLBZF) lieferte in den vergangenen Monaten viele Kaufargumente, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Zuletzt habe das Interesse der Anleger an dem deutschen Standardwert allerdings spürbar nachgelassen. Seit zwei Monaten komme das Papier kaum vom Fleck. Laut Glynis Johnson von der Investmentbank Jefferies nur ein Luftholen. Die Analystin rechne im zweiten Quartal erneut mit einer starken Ergebnisentwicklung (EBITDA) und habe deshalb nicht nur ihre entsprechende Jahresschätzung angehoben, sondern auch ihre Kaufempfehlung für die HeidelbergCement-Aktie bestätigt. Das Kursziel habe sie von 108,10 auf 113,10 Euro nach oben geschraubt.Kein Einzelfall: Gregor Kuglitsch von der UBS sei vor den Zahlen Ende des Monats ebenfalls bei seinem Kaufvotum geblieben - und habe das Kursziel von 86 auf 90 Euro aufgestockt. Die Preisentwicklung dürfte im zweiten Quartal besser als erwartet gewesen sein, so der Analyst. Entsprechend sollte der operative Gewinn im Vorjahresvergleich um deutliche 26 Prozent geklettert sein. Für das zweite Halbjahr sei Kuglitsch ebenfalls zuversichtlich. Ganz so schwunghaft dürfte es zwar nicht mehr laufen. Ab dem dritten Quartal lägen schlichtweg die Vergleichshürden höher und der Kostendruck werde fast unvermeidlich steigen. Der Konzern sollte es aber schaffen, die Kosten in Form steigender Preise aufzufangen. Dafür spreche laut Kuglitsch die Preisanhebung durch den mexikanischen Wettbewerber Cemex, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 28/2021)