ISIN HeidelbergCement-Aktie:

DE0006047004



WKN HeidelbergCement-Aktie:

604700



Ticker-Symbol HeidelbergCement-Aktie:

HEI



Nasdaq OTC Ticker-Symbol HeidelbergCement-Aktie:

HLBZF



Kurzprofil HeidelbergCement AG:



Mit einem Gesamtumsatz von 13,5 Mrd. EUR im Jahr 2015 gehört die HeidelbergCement AG (ISIN: DE0006047004, WKN: 604700, Ticker-Symbol: HEI, Nasdaq OTC-Symbol: HLBZF) zu den weltweit größten Baustoffunternehmen. In mehr als 40 Ländern steht die HeidelbergCement AG für Kompetenz und Qualität. 45.450 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an rund 2.380 Standorten sorgen tagtäglich dafür, dass der Slogan "for better building" mit Leben gefüllt wird.



Die Kernaktivitäten der HeidelbergCement AG umfassen die Herstellung und den Vertrieb von Zement und Zuschlagstoffen, den beiden wesentlichen Rohstoffen für die Herstellung von Beton. Die Produktpalette der HeidelbergCement AG wird maßgeblich durch die nachgelagerte Aktivitäten Transportbeton und Asphalt ergänzt. Darüber hinaus bietet HeidelbergCement Dienstleistungen an, wie den weltweiten Handel mit Zement und Kohle über den Seeweg. (08.02.2017/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - HeidelbergCement-Aktie: Positive Auswirkungen der Integration des Italcementi-Geschäfts - AktienanalyseHeidelbergCement (ISIN: DE0006047004, WKN: 604700, Ticker-Symbol: HEI, Nasdaq OTC-Symbol: HLBZF) ist als integrierter Baustoffkonzern weltweit tätig, so die Analysten der DZ BANK in einer aktuellen Veröffentlichung.Mit der Übernahme von Italcementi werde der Konzern zum weltweit zweitgrößten Zementhersteller. Die Integration des Italcementi-Geschäfts wirke sich nach Aussagen des Konzerns bereits 2016 mit Einsparungen von 160 Mio. Euro positiv in der Erfolgsrechnung aus. Die Synergien aus verbessertem Einkauf, operativen Einsparungen sowie optimiertem Verwaltungsaufwand sollten nach Unternehmensangaben bis 2018 bei jährlich 400 Mio. Euro liegen. Der Mittelfristplan des Konzerns gehe von einer deutlichen Steigerung des Umsatzes und des operativen Ergebnisses bis 2019 aus.Trotz einiger geowirtschaftlicher Herausforderungen erscheine den Analysten der Baustoffkonzern gut für das Jahr 2017 gerüstet. Selbst wenn es nicht zu einem Mauerbau an der mexikanischen Grenze kommen sollte, sei HeidelbergCement ihrer Einschätzung nach ein deutlicher Profiteur des "Trump-Programms" zum Infrastrukturausbau. Ein ambitionierter, jedoch aus Sicht des Analysten erreichbarer Mittelfristplan 2019 sehe einen Umsatz- und operativen Ergebnisanstieg vor und verschaffe der HeidelbergCement-Aktie somit zusätzliche Kursfantasie. (Ausgabe vom 06.02.2017)XETRA-Aktienkurs HeidelbergCement-Aktie:86,97 EUR -1,13% (08.02.2017, 16:37)Tradegate-Aktienkurs HeidelbergCement-Aktie:87,141 EUR -1,17% (08.02.2017, 16:47)