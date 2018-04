Tradegate-Aktienkurs HeidelbergCement-Aktie:

79,46 EUR -0,86% (25.04.2018, 11:30)



ISIN HeidelbergCement-Aktie:

DE0006047004



WKN HeidelbergCement-Aktie:

604700



Ticker-Symbol HeidelbergCement-Aktie:

HEI



Nasdaq OTC Ticker-Symbol HeidelbergCement-Aktie:

HLBZF



Kurzprofil HeidelbergCement AG:



HeidelbergCement (ISIN: DE0006047004, WKN: 604700, Ticker-Symbol: HEI, Nasdaq OTC-Symbol: HLBZF) gehört zu den weltweit größten Baustoffunternehmen. Mit der Übernahme des italienischen Zementunternehmens Italcementi wurde HeidelbergCement weltweit zur Nummer 1 bei Zuschlagstoffen, Nummer 2 bei Zement und Nummer 3 bei Transportbeton. Beide Unternehmen ergänzen sich in idealer Weise einerseits aufgrund der großen Ähnlichkeiten ihrer Produktbereiche und Organisationsstrukturen, andererseits wegen ihrer unterschiedlichen geografischen Präsenz ohne größere Überschneidungen. Im deutlich erweiterten HeidelbergCement Konzern sind rund 60.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in rund 60 Ländern an über 3.000 Standorten auf fünf Kontinenten tätig.



Die Kernaktivitäten von HeidelbergCement umfassen die Herstellung und den Vertrieb von Zement und Zuschlagstoffen, die beiden wesentlichen Rohstoffe von Beton. Zu den nachgelagerten Aktivitäten gehört vor allem die Produktion von Transportbeton, aber auch die Herstellung von Asphalt und weiteren Bauprodukten in einigen Ländern. Mit dem Erwerb von Italcementi hat das Unternehmen außerdem seinen internationalen Seehandel beträchtlich ausgedehnt.



Die Zementherstellung ist rohstoff- und energieintensiv. Nachhaltiges Wirtschaften ist daher die Basis für langfristigen Erfolg. Dazu zählen die Sicherung der Rohstoffreserven, effiziente und innovative Produktionsprozesse, die Entwicklung neuer Produkte und der Einsatz alternativer Roh- und Brennstoffe. Das Unternehmen fördert zudem die Artenvielfalt in seinen Rohstoffförderstätten. (25.04.2018/ac/a/d)



Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - HeidelbergCement-Aktie: Kann der Baustoffkonzern positiv überraschen? AktienanalyseAm 9. Mai wird HeidelbergCement (ISIN: DE0006047004, WKN: 604700, Ticker-Symbol: HEI, Nasdaq OTC-Symbol: HLBZF) nach eigenen Angaben die Zahlen nach dem ersten Quartal des Geschäftsjahres 2018 vorlegen, so Frank Sterzbach von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Die Zahlen zum gesamten Geschäftsjahr 2017 seien von Rekorden gekennzeichnet gewesen. Konkret: Der Umsatz sei im vergangenen Geschäftsjahr um 14 Prozent auf 17,3 Mrd. Euro gewachsen. Der Jahresüberschuss sei gar um 27 Prozent auf 1,06 Mrd. Euro geklettert. "HeidelbergCement hat in seiner über 140 Jahre langen Geschichte nie mehr Zement, Beton, Kies und Sand verkauft als 2017. Auch Umsatz und Ergebnis des laufenden Geschäftsbetriebs erreichten neue Rekordwerte", sei Vorstandsvorsitzender Bernd Scheifele per Pressemitteilung zitiert worden.HeidelbergCement werde nach eigener Auskunft im laufenden Geschäftsjahr 2018 von der guten und stabilen wirtschaftlichen Entwicklung in den Industriestaaten, insbesondere in den USA, Kanada und Deutschland sowie in den Ländern Nordeuropas und in Australien profitieren. Hinzu komme der fortgesetzte wirtschaftliche Aufschwung insbesondere in den Ländern Osteuropas sowie in Frankreich, Spanien und, etwas weniger ausgeprägt, in Italien. In diesen Ländern erziele HeidelbergCement etwa drei Viertel ihres Umsatzes.Mit einem für 2019 geschätzten Gewinnvielfachen von 10,4 scheint die Aktie von HeidelbergCement relativ günstig gepreist, so Frank Sterzbach von "boerse-daily.de". Die Aktie von HeidelbergCement bewege sich seit 2011 in einem langfristigen Aufwärtstrendkanal, dessen untere Begrenzungslinie bei etwa 75 Euro verlaufe. (Veröffentlicht am 25.04.2018)Börsenplätze HeidelbergCement-Aktie:XETRA-Aktienkurs HeidelbergCement-Aktie:79,32 EUR -1,54% (25.04.2018, 11:21)