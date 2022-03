Parallel dazu verlaufe die Entwicklung dieser Daten in der Eurozone, (Inflationsrate im Januar 5,1%) wenngleich nicht ganz auf diesem hohen Niveau. Der Konjunkturverlauf in beiden Regionen sei bisher noch als zufriedenstellend zu bezeichnen. Aus diesem Grunde hätten die Börsen bis zuletzt einen baldigen Schritt der Notenbanken in Richtung Normalisierung der Zinsstruktur erwartet.



Doch die Eskalation um die Ukraine, die verhängten Sanktionen gegen Russland und die überraschende Kehrtwende der deutschen Außen- und Sicherheitspolitik am 25.02.2022 hätten diesen Erwartungen wieder einen Dämpfer aufgesetzt. Restriktive Maßnahmen der Notenbanken seien in diesem Umfeld kaum zu erwarten. Im Falle einer Verschärfung der geopolitischen Spannungen seien sogar neue Aufkaufprogramme und eine zinsgünstige Liquiditätsversorgung denkbar. Im Monat März würden FED und EZB der Öffentlichkeit erklären, ob, warum und wie lange diese Normalisierung verschoben werden werde.



Das könne dann aber nur zu weiteren Steigerungen der Inflationsraten führen. Schon hätten erste "Hamsterkäufe" eingesetzt und würden das Angebot in den Supermärkten verknappen. Am 13. April 2022 erfolge die nächste Veröffentlichung der Gemeinschaftsprognose der führenden Konjunkturforschungsinstitute in Deutschland. Höhere Inflationsraten dürften an den Finanzmärkten zu erheblichen Belastungen führen.



in Zeiten geopolitischer Turbulenzen seien Investmententscheidungen stets mit einem höheren Risiko verbunden. Solange eine neue Rezession vermieden werden könne, würden die Aussichten für die Aktienmärkte grundsätzlich positiv bleiben. Sei das nicht der Fall, dann habe das Kursniveau dieser Märkte weiteres Korrekturpotenzial. Die Ereignisse um die Ukraine würden aber zeigen, dass eine größere Unabhängigkeit von russischen Energieressourcen unabdingbar sei. Hier seien langfristige Investitionen dringend erforderlich. Die Märkte für Edelmetalle würden sich weiter in einem Aufwärtstrend befinden.



Disposition: Liquiditätsanteil im Depot hochhalten, rät Dr. Eberhardt Unger von "fairesearch". Das koste zwar in realer Rechnung Geld, ermögliche aber später freie Entscheidungen. Führende Werte erneuerbarer Energien sollte man weiter aufstocken. Edelmetalle würden eine lukrative Depotergänzung bleiben. (01.03.2022/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - An den internationalen Aktienmärkten sind gegenwärtig heftige Schwankungen zu beobachten, so Dr. Eberhardt Unger von "fairesearch".Wichtigste Einflussfaktoren seien kurzfristig die kriegerischen Auseinandersetzungen um die Ukraine. Der russische Überfall habe überall zu schweren Einbrüchen geführt, auch an der Börse Moskau. Hoffnungen auf eine Stabilisierung der Lage würden andererseits umgehend mit kräftigen Erholungen honoriert. Der DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) sei per Saldo dennoch seit Jahresanfang um über 2.000 Punkte gefallen. Langfristige Aussichten würden zumindest kurzfristig kaum berücksichtigt. Sie könnten aber zu einer erneuten weltweiten Stagnation oder gar Rezession des Welt-BIP führen.Im Monat März werde sich der Fokus an den Börsen an der Geldpolitik der Zentralbanken ausrichten. Besonders die FED und die EZB würden noch immer einen ultra-expansiven Kurs verfolgen. NIRP und ZIRP sowie die quantitativen Lockerungen (QE) in Form von Wertpapierkäufen der Notenbanken würden inzwischen die Preisstabilität gefährden.