Tradegate-Aktienkurs Hecla Mining-Aktie:

2,67 Euro +0,38% (13.08.2018, 14:35)



NYSE-Aktienkurs Hecla Mining-Aktie:

USD 3,03 +0,00% (13.08.2018, 15:05, vorbörslich)



ISIN Hecla Mining-Aktie:

US4227041062



WKN Hecla Mining-Aktie:

854693



Ticker-Symbol Hecla Mining-Aktie Deutschland:

HCL



NYSE-Ticker-Symbol Hecla Mining-Aktie:

HL



Kurzprofil Hecla Mining Co.:



Hecla Mining Co. (ISIN: US4227041062, WKN: 854693, Ticker-Symbol: HCL, NYSE-Symbol: HL) gehört zu den größten Silberproduzenten der USA und weitet das Engagement als Goldproduzent aus. Das Hauptquartier befindet sich in Coeur d’Alene, Idaho. (13.08.2018/ac/a/n)



Toronto (www.aktiencheck.de) - Hecla Mining-Aktienanalyse des Analysten Ryan Thompson von BMO Capital Markets:

Aktienanalyst Ryan Thompson vom Investmenthaus BMO Capital Markets erwartet bei den Aktien des kanadischen Goldproduzenten Hecla Mining Co. (ISIN: US4227041062, WKN: 854693, Ticker-Symbol: HCL, NYSE-Symbol: HL) weiterhin eine marktkonforme Kursentwicklung.

Die Analysten von BMO Capital Markets haben nach Vorlage der Quartalszahlen eine Aktualisierung des Bewertungsmodells von Hecla Mining Co. vorgenommen.

Analyst Ryan Thompson passt das Kursziel von 4,00 auf 3,50 USD nach unten an und empfiehlt Anlegern an der Seitenlinie zu bleiben.

Die Aktienanalysten von BMO Capital Markets stufen in ihrer Hecla Mining-Aktienanalyse den Titel unverändert mit "market perform" ein.

Börsenplätze Hecla Mining-Aktie:

München-Aktienkurs Hecla Mining-Aktie:
2,65 Euro -1,85% (13.08.2018, 12:45)