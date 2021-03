Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Die Hawesko Holding AG (ISIN: DE0006042708, WKN: 604270, Ticker-Symbol: HAW) ist führender Anbieter von qualitativ hochwertigen Weinen und Champagnern. Im Geschäftsjahr 2017 beschäftigte sie - in ihren drei Vertriebskanälen Omni-Channel (Jacques' Wein-Depot), B2B (Wein Wolf und CWD Champagner- und Wein-Distributionsgesellschaft) und Digital (insbesondere HAWESKO und Vinos) - rund 954 Mitarbeiter. Die Aktien der Hawesko Holding AG werden außer an der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg im Prime Standard Segment der Frankfurter Wertpapierbörse notiert.



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Hawesko-Aktienanalyse von Analyst Thorsten Renner von GSC Research:Thorsten Renner, Aktienanalyst von GSC Research, stuft in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Weinhändlers Hawesko Holding AG (ISIN: DE0006042708, WKN: 604270, Ticker-Symbol: HAW) von "halten" auf "kaufen" hoch.Das vergangene Geschäftsjahr 2020 habe bei der Hawesko Holding AG ganz im Zeichen der COVID-19-Pandemie gestanden. Jedoch hätten bei dem Weinspezialisten die positiven Effekte deutlich überwogen. Gastronomie und Hotellerie seien zwar massiv von den geltenden Einschränkungen und Schließungen betroffen gewesen, der Umsatzrückgang habe im B2B-Segment durch die steigende Nachfrage von Großhandelskunden aus dem Fach- und Lebensmitteleinzelhandel jedoch auf lediglich 5 Prozent begrenzt werden können. Hier hätten die Verantwortlichen zu Beginn der Pandemie mit deutlich höheren Einbußen gerechnet.Im Gegensatz dazu hätten die Geschäfte im Bereich Retail und E-Commerce geboomt. Denn durch die umfangreichen Schließungen in der Gastronomie habe sich der Konsum von Wein und Spirituosen zunehmend in die eigenen vier Wände verlagert. Da derzeit noch keine großen Lockerungen absehbar seien, dürfte dieser Trend zumindest auch in der ersten Jahreshälfte 2021 andauern.Ferner ist davon auszugehen, dass die guten Erfahrungen mit Retail und E-Commerce auch bei einem Ende der Pandemie weiterhin viele Kunden zu kontinuierlichen Online-Bestellern werden lassen, so Thorsten Renner, Aktienanalyst von GSC Research. Angesichts des allgemein hohen Bestellaufkommens in der Vorweihnachtszeit habe es bereits Befürchtungen über Lieferprobleme bei den Zustelldiensten gegeben. Aber auch hier hätten sich Verzögerungen offenbar in Grenzen gehalten und Hawesko habe auch und gerade in der Pandemie eine beachtliche Verlässlichkeit in der Logistikkette mit hoher Liefertreue demonstriert.Insgesamt habe die Hawesko Holding AG beeindruckende vorläufige Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr vorgelegt, die bei Ausbruch der Pandemie so nicht zu erwarten gewesen seien. Diese hätten dem Aktienkurs zunächst deutlichen Auftrieb gegeben, in den letzten Wochen sei die Notierung weitgehend in engen Grenzen zwischen 43 und 46 Euro geschwankt.Vor dem Hintergrund des deutlich gestiegenen Ergebnisses kann sich Thorsten Renner, Aktienanalyst von GSC Research, eine Anhebung der Basisausschüttung auf 1,40 Euro vorstellen, womit sich eine attraktive Dividendenrendite von 3,3 Prozent ergäbe. Da der Analyst seine Schätzungen heraufgesetzt habe, erhöhe er auch sein Kursziel auf 52 Euro. Darauf basierend hebe der Analyst seine Empfehlung wieder von "halten" auf "kaufen" an. (Analyse vom 01.03.2021)