Kurzprofil Hawesko Holding AG:



Die Hawesko Holding AG (ISIN: DE0006042708, WKN: 604270, Ticker-Symbol: HAW) ist führender Anbieter von qualitativ hochwertigen Weinen und Champagnern. Im Geschäftsjahr 2017 beschäftigte sie - in ihren drei Vertriebskanälen Omni-Channel (Jacques' Wein-Depot), B2B (Wein Wolf und CWD Champagner- und Wein-Distributionsgesellschaft) und Digital (insbesondere HAWESKO und Vinos) - rund 954 Mitarbeiter. Die Aktien der Hawesko Holding AG werden außer an der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg im Prime Standard Segment der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. (10.02.2020/ac/a/nw)



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Hawesko-Aktienanalyse von Analyst Thorsten Renner von GSC Research:Thorsten Renner, Aktienanalyst von GSC Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Weinhändlers Hawesko Holding AG (ISIN: DE0006042708, WKN: 604270, Ticker-Symbol: HAW).Das abgelaufene Geschäftsjahr 2019 habe der Hawesko Holding AG einen kräftigen Erlösanstieg beschert, der jedoch weitgehend auf den Akquisitionseffekten von Wein & Co. beruht habe. Akquisitionsbereinigt habe sich das Umsatzwachstum auf 1,3 Prozent belaufen. Dieses sei durch den Umzug des Großhandelslagers im B2B-Bereich nach Worms negativ beeinflusst worden.Die diesbezüglichen Probleme seien nun aber überwunden und den deutlichen Belastungen nach drei Quartalen habe im vierten Quartal ein nennenswerter positiver Ertrag aus dem Verkauf der alten Lagerimmobilie gegenübergestanden. Ab dem laufenden Geschäftsjahr 2020 sollten sich jetzt die Vorteile des neuen Lagers sowohl im Geschäft als auch in den Zahlen widerspiegeln. Zu den neuen Aktivitäten zähle hier beispielsweise das Engagement im Bereich der hochwertigen Spirituosen, das in den kommenden Jahren zu einem wichtigen Umsatzträger heranwachsen solle. Das neue Lager eröffne dem Unternehmen aber auch direkte Einsparungen bei der Transportlogistik.Auch bei Wein & Co. komme die Gesellschaft voran. Hier erwarte der Analyst, dass im Geschäftsjahr 2019 zumindest ein positives EBITDA angefallen sei. Mittelfristig seien hier jedoch auch respektable Margen im Bereich von 5 Prozent realisierbar. Daneben habe Hawesko aber auch kleinere Akquisitionen getätigt. Dies erachte der Analyst als positiv und könne sich auch in Zukunft weitere kleinere Transaktionen vorstellen. Ein wichtiger Pfeiler in der künftigen Entwicklung des Unternehmens sei eine stärkere Digitalisierung, um langfristig höhere Margen erwirtschaften zu können.Bei einem geschätzten Ergebnis je Aktie von 2,03 Euro für 2020 ergebe sich aktuell ein KGV von 16,2, das damit deutlich unterhalb des entsprechenden derzeitigen KGVs der Peer-Group Getränke/Tabak von 19,7 liege. Bei einer ergänzenden Bewertung anhand eines EBIT-Multiples errechne sich bei geschätzten 30,5 Mio. Euro für 2020 ein Faktor von 9,7, der sich ebenfalls merklich unter dem im Rahmen des von FCF veröffentlichten "Valuation Monitor Q3 2019" publizierten entsprechenden Multiple von 13,6 für Hawesko bewege.Zudem biete die Hawesko-Aktie auf dem aktuellen Kursniveau eine sehr attraktive Ausschüttungsrendite von 4 Prozent. Damit bleibe die Gesellschaft ein attraktiver Dividendenzahler, wobei die Aktionäre die Dividende auch wieder in Produkte des Unternehmens investieren könnten. Mittelfristig rechne der Analyst mit weiteren Fortschritten in der Profitabilität und entsprechenden Gewinnsteigerungen. Zu den derzeitigen Kursen halte er den Anteilsschein des Weinspezialisten für attraktiv bewertet.Entsprechend bekräftigt Thorsten Renner, Aktienanalyst von GSC Research, seine Empfehlung, die Hawesko-Aktie zu kaufen, reduziert aber aufgrund der etwas langsamer erwarteten Gewinnentwicklung sein Kursziel von 48,00 auf 45,00 Euro. (Analyse vom 10.02.2020)