Börsenplätze Hawesko-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Hawesko-Aktie:

43,00 EUR -1,38% (22.11.2018, 09:46)



Tradegate-Aktienkurs Hawesko-Aktie:

42,80 EUR -1,83% (22.11.2018, 11:48)



ISIN Hawesko-Aktie:

DE0006042708



WKN Hawesko-Aktie:

604270



Ticker-Symbol Hawesko-Aktie:

HAW



Kurzprofil Hawesko Holding AG:



Die Hawesko Holding AG (ISIN: DE0006042708, WKN: 604270, Ticker-Symbol: HAW) ist führender Anbieter von qualitativ hochwertigen Weinen und Champagnern. Im Geschäftsjahr 2013 erzielte sie - über ihre drei Vertriebskanäle Weinfacheinzelhandel (Jacques' Wein-Depot), Großhandel (Wein Wolf und CWD Champagner- und Wein-Distributionsgesellschaft) und Versandhandel (insbesondere Hanseatisches Wein- und Sekt-Kontor und Wein & Vinos) - einen Umsatz von EUR 465 Mio. und beschäftigte rund 925 Mitarbeiter. Die Aktien der Hawesko Holding AG werden außer an der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg im Prime Standard-Segment der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. (22.11.2018/ac/a/nw)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Hawesko-Aktienanalyse von Aktienanalyst Thorsten Renner von GSC Research:Thorsten Renner, Aktienanalyst von GSC Research, stuft in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Weinhändlers Hawesko Holding AG (ISIN: DE0006042708, WKN: 604270, Ticker-Symbol: HAW) von "halten" auf "kaufen" hoch.Der heiße und langanhaltende Sommer habe auch der Hawesko Holding AG zu schaffen gemacht. Denn angesichts der Witterung hätten die Kunden eher zu "leichteren" Weinen tendiert, die im Normalfall eine niedrigere Marge aufweisen würden. Hinzu kämen noch einmalige Belastungen aus der Übernahme von WEIN & CO in Österreich, was den Vorstand im Oktober zu einer Anpassung der Prognose für das Gesamtjahr veranlasst habe.Auch wenn WEIN & CO zunächst ergebnismäßig kaum etwas beisteuern werde, halte Renner die Übernahme für den richtigen Schritt, um sich auf dem österreichischen Markt entsprechend zu positionieren. Mittelfristig wolle Hawesko bei WEIN & CO dann auch EBIT-Margen von um die 5 Prozent erreichen. Umsatzmäßig werde die Übernahme die Gesellschaft gut 40 Mio. Euro voranbringen.Positiv werte Renner auch die getätigten kleinen Akquisitionen, selbst wenn diese zu Beginn Anlaufverluste mit sich bringen würden. Auf mittlere Sicht sollte es Hawesko auch dort gelingen, attraktive Margen zu erwirtschaften Auch den Test neuer Konzepte wie Enzo im Rahmen des Verkaufs italienischer Weine halte der Analyst für interessant, da hier mit einem überschaubaren Aufwand mögliche neue Absatzchancen erschlossen werden könnten.Darüber hinaus biete die Aktie des Weinspezialisten basierend auf den Analystenerwartungen eine 3-prozentige Dividendenrendite. Das Hamburger Unternehmen zähle somit unverändert zu den verlässlichen Dividendenzahlern. Auch wenn die Übernahme in Österreich derzeit etwas die Marge belaste, sei Renner mittelfristig für Hawesko unverändert zuversichtlich gestimmt.Deshalb belässt Thorsten Renner, Aktienanalyst von GSC Research, sein Kursziel trotz der vorübergehenden Ergebnisdelle bei 55 Euro und empfiehlt, die Hawesko-Aktie auf dem ermäßigten Kursniveau zu kaufen. (Analyse vom 21.11.2018)