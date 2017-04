NASDAQ-Aktienkurs Facebook-Aktie:

Kurzprofil Facebook Inc.:



Facebook Inc. (ISIN US30303M1027 / WKN A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ Ticker-Symbol: FB) ist ein US-Unternehmen mit Sitz in Menlo Park, Kalifornien. Der Gesellschaft gehört das soziale Netzwerk Facebook. Am 18. Mai 2012 ging Facebook an die Börse. Die Facebook-Nutzung ist für Mitglieder kostenlos, die Einnahmen bringt vor allem das Werbegeschäft. In den USA hat Facebook den größten Anteil am Markt für Bannerwerbung. Unternehmensplänen zufolge sollen künftig aber auch neue E-Commerce-Angebote in den Dienst integriert werden.



New York (www.aktiencheck.de) - Facebook-Aktienanalyse von Analyst Michael Nathanson von MoffettNathanson:Laut einer Aktienanalyse empfiehlt Victor Anthony, Analyst von MoffettNathanson, die Aktien des weltweit führenden sozialen Netzwerks Facebook Inc. ( ISIN US30303M1027 WKN A1JWVX , Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ Ticker-Symbol: FB) weiterhin zum Kauf.Die Ausführungen von Facebook Inc. im Rahmen der F8 Entwicklerkonferenz seien weniger inspirierend gewesen als bei den vorherigen Veranstaltungen. Auch wenn das Wachstum des Unternehmens in 2017 außer Frage stehe, so würden sich dennoch Fragen hinsichtlich des nächsten bedeutenden Umsatzsprungs ergeben.Das Thema Augemented Reality sei sicherlich faszinierend. Die Frage die sich Investoren stellen würden sei die, ob es sich auch unter einer finanziellen Perspektive lohne? In 2015 und 2016 sei anlässlich der F8-Events viel versprochen worden, wobei viele Initiativen nicht das erhoffte oder in Aussicht gestellte Ergebnis geliefert hätten. Analyst Michael Nathanson zeigt sich daher nur begrenzt optimistisch. Ein zusätzliches Engagement und eine stärkere Monetarisierung durch AR würden wahrscheinlich nur gering ausgeprägt sein. Aber selbst wenn diese Annahme falsch sei, würden Jahre bis zu substanziellen Beiträgen vergehen.Die Aktienanalysten von MoffettNathanson bestätigen in ihrer Facebook-Aktienanalyse das "buy"-Rating sowie das Kursziel von 160,00 USD.XETRA-Aktienkurs Facebook-Aktie:133,85 EUR +0,45% (25.04.2017, 17:02)Tradegate-Aktienkurs Facebook-Aktie:134,00 EUR +0,12% (25.04.2017, 17:13)