Tradegate-Aktienkurs Harmony Gold-Aktie:

2,24 Euro +0,90% (30.03.2020, 15:34)



NYSE-Aktienkurs Harmony Gold-Aktie:

USD 2,38 -11,52% (27.03.2020, 21:10)



ISIN Harmony Gold-Aktie:

US4132163001



WKN Harmony Gold-Aktie:

864439



Ticker-Symbol Harmony Gold-Aktie Deutschland:

HAM



NYSE-Ticker-Symbol Harmony Gold-Aktie:

HMY



Kurzprofil Harmony Gold Mining Co.:



Harmony Gold Mining Co. (ISIN: US4132163001, WKN: 864439, Ticker-Symbol: HAM, NYSE-Symbol: HMY) ist ein in Südafrika beheimateter Goldproduzent. Harmony Gold unterhält Aktivitäten in Südafrika und Papua Neu Guinea. Zu den Explorationsprojekten gehören auch Golpu und Kili Teke. Harmony Gold besitze rund neun Untertageminen, eine Tagebaumine und mehrere oberflächliche Quellen in Südafrika. (30.03.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Harmony Gold-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktien des Goldproduzenten Harmony Gold Mining Co. (ISIN: US4132163001, WKN: 864439, Ticker-Symbol: HAM, NYSE-Symbol: HMY) unter die Lupe.Der Goldpreis behaupte sich im Bereich von 1.620 USD, doch die Minenaktien seien im Handel am vergangenen Freitag deutlich unter Druck geraten. Der Grund liege auf der Hand: Derzeit erreiche eine Minenschließung nach der anderen den Markt. Besonders hart treffe es aktuell die südafrikanischen Produzenten. Seit vergangenem Donnerstag hätten die meisten Minen für (mindestens) 21 Tage geschlossen. Und das führe dazu, dass einige Konzerne bereits ihre Prognose für das laufende Jahr hätten zurückziehen müssen.Aktuell seien im Goldbereich bereits mehr als 60 Minen aufgrund von Covid 19 vorübergehend geschlossen. Besonders hart treffe es aktuell Harmony Gold. Der südafrikanische Konzern habe zuletzt von zehn Assets gemeldet, dass die Tätigkeiten ruhen würden. Die Harmony Gold-Aktie habe sich mittlerweile mehr als halbiert.Natürlich stehe über allem aktuell die Frage: Was sei nach den 21 Tagen? Diese Produktionsunterbrechung sollte mittlerweile in den Kursen eingepreist sein. Natürlich rechne auch niemand mehr damit, dass die Prognosen erfüllt würden. Das treffe auf die meisten Konzerne zu. Ende der Shutdown wirklich nach zwei oder im Fall von Südafrika drei Wochen, dann dürfte es schnell wieder bergauf gehen. Weitere Verzögerungen könnten allerdings dafür sorgen, dass die Minenaktien noch weiter unter Druck stünden.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Harmony Gold-Aktie: