Kurzprofil Harmony Gold Mining Co.:



Harmony Gold Mining Co. (ISIN: US4132163001, WKN: 864439, Ticker-Symbol: HAM, NYSE-Symbol: HMY) ist ein in Südafrika beheimateter Goldproduzent. Harmony Gold unterhält Aktivitäten in Südafrika und Papua Neu Guinea. Zu den Explorationsprojekten gehören auch Golpu und Kili Teke. Harmony Gold besitze rund neun Untertageminen, eine Tagebaumine und mehrere oberflächliche Quellen in Südafrika. (08.07.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - Harmony Gold-Aktienanalyse von Analyst Dominic O'Kane von J.P. Morgan Securities:Dominic O'Kane, Aktienanalyst von J.P. Morgan Securities, empfiehlt laut einer Aktienanalyse weiterhin eine Übergewichtung der Aktien des südafrikanischen Goldproduzenten Harmony Gold Mining Co. (ISIN: US4132163001, WKN: 864439, Ticker-Symbol: HAM, NYSE-Symbol: HMY).Die Analysten von J.P. Morgan Securities haben im Rahmen einer Branchenstudie ihre Bewertungsmodelle unter Berücksichtigung aktueller Goldpreisprognosen einer Überarbeitung unterzogen.Analyst Dominic O'Kane passt das Kursziel für die Aktien von Harmony Gold Mining Co. von 1,80 auf 3,80 USD nach oben an.In ihrer Harmony Gold-Aktienanalyse stufen die Analysten von J.P. Morgan Securities den Titel unverändert mit "overweight" ein.Börsenplätze Harmony Gold-Aktie:Stuttgart-Aktienkurs Harmony Gold-Aktie:2,02 EUR +1,00% (08.07.2019, 13:24)