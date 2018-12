Die auf dem G20-Gipfel im Dezember getroffene Vereinbarung sorge für eine kurze Verschnaufpause von nur drei Monaten. Wenn sich in dieser Zeit ein deutlich schwächeres Wachstum abzeichne, werde Peking mit umfangreichen Konjunkturprogrammen reagieren.



Schon jetzt habe China Exportsubventionen initiiert, Steuersenkungen für Unternehmen und Privathaushalte eingeführt, die Mindestreservesätze gesenkt und neue Infrastrukturprojekte auf den Weg gebracht. Die Banken seien angewiesen worden, mehr Kredite an den Privatsektor zu vergeben, auf den 60 Prozent der Wirtschaft entfallen würden. Außerdem könnte Peking den Renminbi abwerten lassen, um chinesische Exporte wettbewerbsfähiger zu machen.



Wenn sich 2018 wiederhole, werde 2019 sicher kein einfaches Jahr. 2018 sei sehr volatil gewesen. Indien beispielsweise habe sich hervorragend entwickelt, bis der Finanzsektor eingebrochen sei. Andererseits seien brasilianische Aktien nach der Wahl von Jair Bolsonaro im Oktober kräftig gestiegen. Die Börse in Mexiko sei stabil gewesen, bis die neue Regierung den Bau eines neuen Flughafens gestoppt habe und die Bankgebühren gedeckelt habe. Seit Oktober sei die Aktie der größten Bank in Mexiko um 40 Prozent gefallen.



Da viele gut geführte Unternehmen die Aussicht auf Mehrertrag bieten würden, sei eine Einzelwertauswahl der optimale Ansatz für die Emerging Markets. Nachdem der Markt Wachstumswerte 2018 abgestraft habe, würden viele Anleger 2019 wieder in Qualitäts-Wachstumstitel investieren.



Die Emerging Markets seien schwer zu prognostizieren. Böse Überraschungen seien möglich, vor allem durch weitere Zinserhöhungen der FED und eine Eskalation des Handelskrieges.



Andererseits seien die Bewertungen nach der starken Korrektur jetzt attraktiv, und positive Überraschungen dürften Kursanstiege auslösen. Hinzu kommt, dass das Wachstumspotenzial der Emerging Markets höher ist als das der Industrieländer, wo die Risiken nachzulassen scheinen, so die Experten von Candriam.



Die Experten von Candriam raten, 2019 als eine Chance zu sehen, sich an einem überverkauften Markt zu engagieren, und empfehlen die Nerven zu behalten, um die guten langfristigen Fundamentaldaten zu nutzen. (12.12.2018/ac/a/m)







