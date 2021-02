Börsenplätze Hapag-Lloyd-Aktie:



XETRA-Aktienkurs Hapag-Lloyd-Aktie:

123,60 EUR +6,19% (19.02.2021, 15:09)



Tradegate-Aktienkurs Hapag-Lloyd-Aktie:

124,80 EUR +7,77% (19.02.2021, 15:27)



ISIN Hapag-Lloyd-Aktie:

DE000HLAG475



WKN Hapag-Lloyd-Aktie:

HLAG47



Ticker-Symbol Hapag-Lloyd-Aktie:

HLAG



Kurzprofil Hapag-Lloyd AG:



Mit einer Flotte von 234 modernen Containerschiffen und einer Gesamttransportkapazität von 1,7 Millionen TEU ist Hapag-Lloyd (ISIN: DE000HLAG475, WKN: HLAG47, Ticker-Symbol: HLAG) eine der weltweit führenden Linienreedereien. Das Unternehmen ist mit circa 13.200 Mitarbeitern an Standorten in 129 Ländern in 388 Büros präsent. Hapag-Lloyd verfügt über einen Containerbestand von rund 2,7 Millionen TEU - inklusive einer der größten und modernsten Kühlcontainerflotten. Weltweit 121 Liniendienste sorgen für schnelle und zuverlässige Verbindungen zwischen mehr als 600 Häfen auf allen Kontinenten. Hapag-Lloyd gehört in den Fahrtgebieten Transatlantik, Mittlerer Osten, Lateinamerika sowie Intra-Amerika zu den führenden Anbietern. (19.02.2021/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Hapag-Lloyd-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Hapag-Lloyd AG (Hapag-Lloyd) (ISIN: DE000HLAG475, WKN: HLAG47, Ticker-Symbol: HLAG) unter die Lupe.Trotz eines absehbaren Milliardengewinns im Corona-Jahr 2020 hoffe die Reederei auf eine möglichst schnelle Beruhigung des überhitzten Containertransportmarkts. "Wir wollen Normalität, denn mittelfristig ist es wichtig für uns, dass jeder weiterhin so viel Ware wie möglich mit Containern transportiert", habe Hapag-Lloyd-Chef Rolf Habben Jansen am Donnerstagabend gesagt. Dazu seien allerdings auch in zwei bis fünf Jahren wettbewerbsfähige und nachhaltigere Konditionen nötig. Hapag-Lloyd profitiere derzeit von der massiven Nachfrage nach Containertransporten, so Habben Jansen. Er habe aber auch darauf hingewiesen, dass in den vergangenen zehn Jahren auch so manche Durststrecke habe überwunden werden müssen.Die Containerschifffahrt erlebe derzeit einen beispiellosen Boom. Wegen der Corona-Krise habe sich 20% der Nachfrage nach Produkten vom ersten ins zweite Halbjahr 2020 verschoben und entsprechend auch den Transport beeinflusst, so Habben Jansen.Die Hapag-Lloyd-Aktie habe in den vergangenen Monaten kräftig zugelegt. Am heutigen Freitag gehe es erneut deutlich nach oben. Anleger, die investiert seien, sollten ihre Gewinne laufen lassen, zur Absicherung jedoch sukzessive den Stopp nachziehen, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 19.02.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link