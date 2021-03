Mit Material von dpa-AFX



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Hapag-Lloyd-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Hapag-Lloyd AG (Hapag-Lloyd) (ISIN: DE000HLAG475, WKN: HLAG47, Ticker-Symbol: HLAG) unter die Lupe.Die Container-Reederei Hapag-Lloyd habe im Corona-Jahr 2020 dank günstigen Treibstoffs und gestiegener Frachtraten glänzend verdient und rechne in diesem Jahr mit noch besseren Ergebnissen. Der Nettogewinn habe im vergangenen Jahr um rund 150 Prozent auf 935 Millionen Euro zugelegt, wie das Unternehmen am Donnerstag in Hamburg mitgeteilt habe. Obwohl der Umsatz nur um gut ein Prozent auf 12,8 Milliarden Euro angezogen habe, habe das Ergebnis vor Zinsen und Steuern im Vergleich zu 2019 um 62 Prozent auf rund 1,3 Milliarden Euro zugelegt.Wie bereits bekannt, rechne Konzernchef Rolf Habben Jansen für 2021 weiterhin mit einem noch einmal höheren Ergebnis vor Zinsen und Steuern. Er habe sich aber auch am Donnerstag nicht auf konkrete Zahlen festgelegt. "Auch das Jahr 2021 steht im Zeichen der weltweiten Coronavirus-Pandemie, und die gegenwärtigen Engpässe in den Lieferketten werden sich vermutlich erst in der zweiten Jahreshälfte deutlich abschwächen", habe er gesagt.Aufgrund der starken Nachfrage nach Konsumgütern sei Hapag-Lloyd zwar sehr positiv in das Geschäftsjahr gestartet. "Die Risiken der Pandemie bleiben aber vorerst bestehen, auch wenn die weltweiten Impfkampagnen erste Schritte in Richtung einer Normalisierung andeuten."Den Aktionären winke - wie bereits bekannt - für 2020 eine mehr als verdreifachte Dividende von 3,50 Euro je Anteilsschein.Auch wenn es am heutigen Donnerstag bei der Aktie von Hapaq-Lloyd zu leichten Gewinnmitnahmen komme, die Entwicklung seit dem September vergangenen Jahres sei beeindruckend. Fast wie an der Schnur gezogen gehe es seitdem nach oben. Das Papier habe sich seit September 2020 mehr als verdreifachen können.Anleger, die investiert sind, lassen ihre Gewinne laufen, ziehen den Stopp zur Absicherung aber weiterhin sukzessive nach, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 18.03.2021)