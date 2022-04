(Mit Material von dpa-AFX)



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Hapag-Lloyd-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Hapag-Lloyd-Aktie:

334,60 EUR +5,02% (19.04.2022, 15:31)



XETRA-Aktienkurs Hapag-Lloyd-Aktie:

334,80 EUR +6,42% (19.04.2022, 15:10)



ISIN Hapag-Lloyd-Aktie:

DE000HLAG475



WKN Hapag-Lloyd-Aktie:

HLAG47



Ticker-Symbol Hapag-Lloyd-Aktie:

HLAG



Kurzprofil Hapag-Lloyd Aktiengesellschaft:



Mit einer Flotte von 253 modernen Containerschiffen und einer Gesamttransportkapazität von 1,8 Millionen TEU ist Hapag-Lloyd (ISIN: DE000HLAG475, WKN: HLAG47, Ticker-Symbol: HLAG) eine der weltweit führenden Linienreedereien. Das Unternehmen ist mit circa 14.100 Mitarbeitenden an Standorten in 137 Ländern mit 421 Büros präsent. Hapag-Lloyd verfügt über einen Containerbestand von rund 3,1 Millionen TEU - inklusive einer der größten und modernsten Kühlcontainerflotten. Weltweit 126 Liniendienste sorgen für schnelle und zuverlässige Verbindungen zwischen mehr als 600 Häfen auf allen Kontinenten. Hapag-Lloyd gehört in den Fahrtgebieten Transatlantik, Mittlerer Osten, Lateinamerika sowie Intra-Amerika zu den führenden Anbietern. (19.04.2022/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Hapag-Lloyd-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Hapag-Lloyd Aktiengesellschaft (ISIN: DE000HLAG475, WKN: HLAG47, Ticker-Symbol: HLAG) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die heimischen Konzerne würden ihre Aktionäre so stark an ihrem Erfolg teilhaben lassen wie noch nie - allen voran Hapag-Lloyd. Der Reedereikonzern habe seine Dividenden verzehnfacht und wolle 6,1 Milliarden Euro ausschütten. Die Hauptversammlung finde Ende Mai statt. Wenige Tage vorher würden die Norddeutschen einen Einblick in ihre Bücher gewähren.Für das Geschäftsjahr 2021 sollten die Aktionäre von Hapag Lloyd 35 Euro je Aktie erhalten, nach 3,50 Euro im Jahr zuvor. Daraus resultiere eine Rendite von mehr als zehn Prozent. Der Dividendenvorschlag des Vorstands bedürfe formal noch der Zustimmung des Aufsichtsrats sowie der Hauptversammlung am 25. Mai.Damit stehe der Stadt Hamburg ein Geldregen von rund 860 Millionen Euro bevor. Über die städtische Holding HGV (Hamburger Gesellschaft für Vermögens- und Beteiligungsmanagement) sei sie mit einem 13,9 Prozent an der Reederei beteiligt. Damit sei die Hansestadt drittgrößter Aktionär von Hapag-Lloyd.Jeweils weitere 30 Prozent der Aktien befänden sich im Besitz der chilenischen Reederei CSAV und der Kühne Holding AG. Das Duo dürfe sich auf jeweils rund zwei Milliarden Euro freuen.Für die Analysten von J.P. Morgan neige sich die Rekordfahrt aber langsam dem Ende zu. Sie hätten das Kursziel vor den Quartalszahlen am 12. Mai von 165 auf 170 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "underweight" belassen. Seine Schätzungen für die Container-Reederei lägen über den durchschnittlichen Schätzungen von Analysten insgesamt, so Analyst Samuel Bland. Die Erwartungen von Investoren könnten allerdings schon näher an seinen Schätzungen liegen. Für die Aktie sehe er daher nach der Dividendenzahlung gegen Ende Mai Risiken.Nach der jüngsten Korrektur könnten die Papiere im Vorfeld der Hauptversammlung noch einmal Kurs auf die Rekordhochs nehmen. Anleger lassen die Gewinne vorerst laufen, ziehen den Stopp aber sukzessive nach, so Michael Schröder von "Der Aktionär" zur Hapag-Lloyd-Aktie. (Analyse vom 19.04.2022)